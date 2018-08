Horm: Eesti ettevõtete konkurentsivõime kaob

Atria Eesti juhatuse esimees Olle Horm leiab, et põllumajanduses on praegu vaikus enne tormi, vahendab Ärileht.

Peamiselt Maksi & Mooritsa kaubamärgiga Eesti turul tegutseva ja Soome kapitalile kuuluva Atria Eesti juht Horm selgitab, et kuuma põuase suve tõttu on viljasaak erakordselt nadi, kuid sealiha omahind koosneb kuni 60% sööda hinnast, mis põhiliselt on vili. “Suure tõenäosusega tõuseb meie omahind märgatavalt,” prognoosib ta.

“Kuigi põllumajandus on ülipoliitiline, siis mingi kaudne turumajandus meil siiski eksisteerib,” jätkas Horm intervjuus Ärilehele. “Kogu Euroopas on endiselt märkimisväärne sealiha ületootmine. Ülejääv osa on seni realiseeritud Aasiasse ja Euroopa turuhinda reguleerib Hiina. Viimasel ajal on Hiina olnud kehv importija, sest nende oma tootmine on kasvanud. Euroopas on sealiha hind langustrendis. Ähvardab tekkida olukord, kus omahind tõuseb järsult, aga müügihind mitte.”

Horm lisas, et Eesti lihatööstustel ei ole spetsialiseerumist - ellu jäämiseks toodavad kõik kõike. “Ühel hetkel võib tekkida see, et maksustatakse kohalikke ja ei maksustata importijaid, kes oma odava elektri ja kütusega ning madalamate palkade ja suuremate mahtudega suudavad turgu võtta,” rääkis Horm Ärilehele. “On suur tõenäosus, et Eesti ettevõtete konkurentsivõime kaob. Liigume sinnapoole kiiresti.”

