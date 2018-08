Danske haihtub Eesti turult

Katrin Talihärm, Eesti pangaliidu tegevjuht Tegemist on Danske Banki strateegia elluviimisega, mida nad rakendavad ka teistel turgudel. Eesti pangandusmaastikku iseloomustab tihe konkurents ning Danske klientidel on alternatiivid pangateenuse saamiseks siinsel turul olemas. Katrin Talihärm, Eesti pangaliidu tegevjuht

Müüa ilmselt ei õnnestunud

Küsimuse peale, kas Eesti filiaalist annaks Danskel veel midagi maha müüa, ütles Neivelt, et ilma müüa proovimata nad siinset üksust kinni ei paneks. „Ma oleksin väga üllatunud, kui nad seda ei oleks proovinud.“

Põldoja sõnul oli aeg müümiseks juba mõnda aega tagasi ning praegu ei ole sealt ilmselt väga midagi osta. „Seal ei ole ju enam aktiivset äri sees. Paljud kliendid on läinud üle teistesse pankadesse ja panganduse äri ülevõtmine ei ole nii ühetahuline,“ ütles ta ja lisas, et laenuportfelli ülevõtmiseks peab seal olema finantseering ja tootlus omavahel tasakaalus. „Ju need asjad ei ole seal päris nii. See kõik on ka ühtlasi nähtav, kui vaadata Danske panga bilanssi.“

Ühe Äripäeva allika sõnul takistab Danskel Eesti turult lõplikult lahkumist eluasemelaenu portfell, mida ei ole õnnestunud maha müüa.

LHV on varem ostnud Danskelt pensionifondid, kuid seekordse ostuhuvi kohta küsides vastas Madis Toomsalu, et enne millegi ostmist peab keegi soovima midagi müüa.

See turg ei ole enam atraktiivne

Indrek Neivelt tõdes, et võrreldes ajaga, mil Danske Baltikumi tuli, ei ole siinne turg enam atraktiivne. „Ta on atraktiivne nende jaoks, kes siin olemas on, nagu Swedbank ja SEB, mis on ülikasumlikud. Ma arvan, et Swedbankil on tõenäoliselt Eesti turg kolm korda kasumlikum kui nende Rootsi äri,“ ütles Neivelt.

Uute ja väikeste tulijate jaoks pole aga Neivelti sõnul siin midagi ligitõmbavat. „Inimesed on nii kinni vanades pankades, et keegi ei liigu kuskile. Nordea proovis siit 20 aastat midagi saada, ikka ei saanud korralikku mahtu kätte.“

Isegi Taani kliendid pagevad Danskest

Danske Bank on juba pikalt segatud rahapesuskandaali. Danske Eesti filiaali kaudu liikus Taani ajalehe Berlingske andmeil 7,1 miljardit eurot kahtlase päritoluga raha. Toimunu uurimiseks on pank ise alustanud kaks juurdlust, pangas toimuvat on korduvalt kritiseerinud ka Taani majandusminister. Kriminaalmenetluse algatas ka Eesti riigiprokuratuur.

Eile vahendas Reuters, et Danske Bank on selle aasta esimese kuue kuuga kaotanud Taanis 28 000 eraklienti. Uuringufirma Voxmeter andmeil on Danske Eesti rahapesuskandaal mõjunud hävitavalt panga klientide kindlustundele, mistõttu on inimesed otsustanud panga teenustest loobuda.

Dansket kasutas Voxmeteri andmeil tänavu juuni lõpu seisuga põhipangana 1,125 miljonit taanlast. Möödunud aasta lõpu seisuga oli see arv 1,153 miljonit. Voxmeteri hinnangud põhinevad 154 000 küsitletu põhjal, statistiline eksimisvõimalus on sealjuures 10 000 inimest. Danske Bank on öelnud, et ei ole Voxmeteri edastatud arvudega päri, vastupidi – panga klientide arv on esimesel poolaastal Taanis hoopis 900 võrra tõusnud.