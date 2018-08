Keskerakonna valimislubadus tooks hapusid laene

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Keskerakonna valimislubadus pakkuda noortele peredele riigi käendusega laenu ilma sissemakseta tooks liialt riskantseid laene ja kütaks niigi kuuma kinnisvaraturgu.

Kiige sõnul võiks selliseid peresid, kes omafinantseeringu vabastust vajaksid, olla hinnanguliselt kümneid tuhandeid, kuid nende reaalsed koduvahetused jaguneksid ilmselt ligikaudu kümne aasta peale. "Need on kõiksugused erinevad pered, kes elavad kas siis üüripinnal või on nad ühe lapsega pered, kellel on sündimas teine laps, ja tekib vajadus suurema eluruumi järele." Möödunud aastal kasutas KredExi vähemalt 10protsendilise omaosalusega noore pere käendust ligikaudu 1300 leibkonda.

Keskerakonna valimisplatvormi töörühma juht Tanel Kiik selgitas, et noorte perede vajadus ilma omafinantseeringuta kodulaenu järele on tõstatunud korduvalt Keskerakonna rahvakohtumistel nii linnades kui ka maapiirkondades. Kiik lisas, et noorel Eesti keskmist palka teenival perel, kes maksab Tallinnas keskmist üürihinda, on suhteliselt võimatu panna igas kuus kõrvale üle mõnesaja euro ning nii kulub korteri sissemaksu kogumiseks aastaid.

Ka Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar nentis, et mingisugust tuge on noortele peredele eluasemeprobleemide lahendamiseks vaja. Ainsaar märkis, et nende uuringud näitavad, et mure ebapiisava eluaseme pärast on põhjus, miks noored nii esimese kui ka teise lapse sündi edasi lükkavad.

"Ma arvan, et kõik meetmed tulevad kasuks, mis kuidagi kindlustavad või vähemalt annavad signaali noortele, et sellega on kuidagi võimalik toime tulla. Peab vaatama, kui julgustav see konkreetne plaan on, kui on teada detailid," ütles Ainsaar siiski.

Vastupidine samm praegustele piirangutele

Kuivõrd Keskerakonna ettepanek on risti vastupidine Eestis praegu pangandussektoris kehtestatud nõuetele, siis keskpanga president Ardo Hansson seda suuremat ei tervita. "Ma arvan, et minu ametiaja üks suurim saavutus on olnud see, et me oleme saanud luua instrumendid, mis seavad kinnisvara- ja laenuturule mingid piiranguid, mõistlikud parameetrid, mis aitavad tulevikus suuremaid õnnetusi ära hoida," ütles ta.

Hanssoni sõnul suurendab kodulaenu omaosaluse kaotamine kogunõudlust, kodude hinnad hakkavad kasvama ning kuhjuvad riskid, mis võivad mõne aasta pärast realiseeruda. "Võib ka juhtuda, et kinnisvara soetamise taskukohasus satub löögi alla, kuna kõigil on järsku hästi kerge kinnisvara osta, aga sama kiiresti kinnisvara juurde ei tule. Siis me hakkame kuulma noortest peredest, kes enam ei saa kinnisvara soetada, sest hinnatase on eest ära jooksnud."