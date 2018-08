Soome outlet-küla otsib töökäsi nutikal moel

Jõuludeks Soome-Vene piiri ääres avatava outlet-küla Zsar Outlet korraldajad põrkusid ootamatu ja terava probleemiga: puudu on sajad inimesed, kes asuksid seal tööle, vahendas Yle.

Külas, mis asub Vaalimaal Virolahtis, avatakse detsembris umbes 60 müügipunkti, kuid Soome esimesse outlet-külasse on vaja vähemalt 400 töökätepaari. Kauplused, kus müüakse rahvusvahelist brändikaupa, riideid, elektroonikat ja kodukaupu, vajavad müüjaid, kes valdaksid mitut keelt ja suudaksid välismaalasi teenindada.

„Küla mõte on teha ostlemisest positiivne elamus, hea emotsioon. Seepärast peavad olema ka müüjad siiralt huvitatud inimestest ning suutma mitte ainult kaubast rääkida, aga arendama ka vestlust kõige erinevamate klientidega,“ selgitas Manne Tiensuu, personaliotsingufirma Protem tegevjuht. Tema sõnul on suurem osa külas pakutavast tööst täiskohaga, aga vaja on ka osaajaga töötajaid.

Selleks, et külasse kvalifitseeritud tööjõudu leida, pöördus värbamisfirma Kymenlaakso rakendusteaduste ülikooli poole, kus sügisel käivitatakse uus müügi- ja klienditeeninduskursus ning kus käsitletakse ka outlet-küla eripärasid. Kursuse kestus on 12 nädalat ning detsembris tööle valituks saavad 50 parimat kursuse läbinut.

Outlet-küla mänedžeri Katja Andrejevi sõnul ei piisa tänapäeva butiigis enam sellest, et laotad tooted kaunilt riiulile. „Müüja peab suurepäraselt tundma oma kaupa, oskama sellest rääkida ning köitma klienti – ja seda mitmes keeles. Nii et nendel kursusel omandavad õpilased ka eri keeltes teatud sõnavara,“ rääkis ta.

Lisaks töötajate väljaõppele käivitab Lõuna-Kymenlaakso veel ka transpordieksperimendi, kus kohaliku arengu ettevõte Cursor maksab kinni outlet-külas töötajate bussisõidu Vaalimaale –praegu on sinna lähimatest linnadest Kotkast ja Haminast ühistranspordiga keeruline pääseda, märgib Yle.