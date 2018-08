Lihtsalt Madonna

Laiemat tutvustamist mitte vajav Madonna tähistab täna oma 60. sünnipäeva. Neist 60 aastast 35 on ta olnud maailma popkultuuri esiliinil. Missugune on Madonna karjäär numbrites?

Debüütalbumi „Madonna“ avaldamisest 1983. aastal on tal olnud 10 maailmaturneed.

Ta on aastast 2015 Guinnessi rekordiraamatus kui muusikatööstuse kõige suurema kommertseduga lauljatar. Selleks ajaks oli ta müünud üle 335 miljoni salvestuse.

Ta on esitatud aastatel 1986-2010 Grammy nominatsioonile tervelt 28 korral, võitnud on ta selle muusikatööstuse tähtsaima auhinna seitsmel korral.

Teda on alates 1984. aastast esitatud MTV auhinnale 68 korral, auhinnatud on teda selles kategoorias 20 korral – seda on rohkem kui ükskõik millisel muusikul maailmas.

Teda on seitsmel korral esitatud filmiauhinnale Kuldgloobus, ning 1996. aastal võitis ta selle komöödia- ja muusikafilmi parima naispeaosalise kategoorias rolli eest filmis „Evita“.

BBC arvutas, et Briti edetabelite tipus on olnud tema 12 plaati – rohkem on neid vaid Beatlesil ja Elvisel.

Hitikogumik „Immaculate Collection“, mis tuli välja 1990. aastal, püsis tabelites 338 nädalat (6,5 aastat), sellest üle kahe kuu oli plaat esimesel kohal.

Spotify kasutajate seas on kõige populaarsem tema 1984. aasta laul „Like a Virgin“. Järgnevad „Hung Up“, „Holiday“, „La Isla Bonita“, „Like a Prayer“. Nendest vaid „Hung Up“ on kirjutatud 2005. aastal, ülejäänud on 1980ndate hitid. Tema lood on üldiselt mažoorsed, sageli G-duuris, mis on elujaatav ja lihtne tonaalsus; teisena eelistab ta C-duuri, mis on lihtne baashelistik ja millest alustavad muusikaõpet lapsed.

Ta rajas 1992. aastal salvestusfirma Maverick, kelle artistide hulka kuuluvad näiteks DJ Paul Oakenfold ja The Prodigy. Oma osaluse müüs ta 2004. aastal Warner Musicule.

Ta kirjutas 1992. aastal esimese raamatu, „Seks“, mis oli osa uue tema albumi „Erotica“ reklaamikampaaniast. Esimesel päeval müüdi raamatut 150 000, esimese nädala jooksul 500 000 eksemplari. Tema järgmisest raamatust, lastele mõeldud „Inglise roosidest“, sai üks kõigi aegade kiiremini müüdud lasteraamatuid.

Tal on kuus last – kaks bioloogilist ja neli lapsendatud Malawist.

Ajakiri Forbes hindab tema vara väärtuseks 580 miljonit dollarit. Ta on teistest Põhja-Ameerika lauljataridest kõige jõukam – näiteks temast järgmisel Celine Dionil on hinnanguliselt 200 miljoni dollari eest vara, järgnevatel, Barbra Streisandil, Beyoncel ja Taylor Swiftil, aga juba märksa vähem.