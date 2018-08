Raadiohommikus: Elon Muski säutsu tagajärjed

Äripäev 16. august 2018, 16:52

Teeme puust ja punaseks Elon Muski eelmisel nädalal suure kõmu tekitanud Twitteri säutsu tagajärjed Tesla aktsiale. Ühlasi loodame eetris teada anda, kas Eesti suurpangad on andnud väikeaktsionäridele tagasi võimaluse soetada Alibaba ja teisi kolmanda maailma suurfirmade aktsiaid. Programmi külaline on Marko Oolo, kes räägib Superangeli fondi uuest kiirendiprogrammist.

Kokkuvõtte globaalsetest turgudest teeb börsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks.

Hommikut veavad uudistetoimetaja Eliisa Matsalu ja saatejuht Igor Rõtov.

11.00–12.00 "Kuum tool". Juuni lõpus tegi justiitsminister Urmas Reinsalu teatavaks idee muuta nõuete täitesüsteemi nii, et riiginõuete kohustus võetaks ära kohtutäituritelt ning see läheks üle maksu- ja tolliametile. Pakutud plaan tekitas kohtutäiturites teravat vastumeelsust. „Kuumal toolil“ ongi justiitsminister Urmas Reinsalu, kes vastab kohtutäiturite kriitikale ning kõneleb, mis mõttest edasi saanud on. Saatejuht on Priit Pokk.