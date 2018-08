Ainult tellijale

Tallinkilt ostis hotelli vene vilepuhujast miljardär

Ave Lepik 16. august 2018, 11:24

Tallinnas elav Putini kriitikust miljardär Sergei Kolesnikov.

Eile teatas Tallinki suuraktsionär AS Infortar, et müüs Pirita Spa Hoteli ettevõttele Purje Vara OÜ. Viimases on osalus Putini režiimi poliitpõgenikul, väidetavalt Eestis elaval vene miljardäril Sergei Kolesnikovil.

Infortari juht ja suurosanik Ain Hanschmidt kommenteeris eile, et müügilepe sõlmiti selle nädala algul ja vara läks üle uuele omanikule. Tehingu hinda ta ei nimetanud. Selle aasta 16. novembrist hakkab hotelli haldama Tanel Vilba juhitav BRE Hotels, hotelli omanikuks on aga Purje Vara OÜ, mis omakorda kuulub ettevõttele Rolan Investments OÜ. Rolan Investmentsi omanikeks aga on vene suurärimees Sergei Kolesnikov ja tema elukaaslane Tatjana Filippova, kirjutas The Baltic Course ja lisas, et Kolesnikovile ja Filippovale kuulub muude varade seas ka Tallinnas Tartu maanteel asuv Novira Plaza.