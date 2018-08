Taasiseseisvumispäeval raadios: peaminister Ratas ja kindral Terras

Äripäev 19. august 2018, 21:30

Uurime peaministrilt, mida Keskerakond lubab ettevõtjate jaoks ära teha. Ka seda, miks ta polnud kuriteosüüdistusega Kalev Kallo vastu sama konkreetne, kui korruptsioonikahtlustuse saanud Narva keskerakondlastega. Kuna saade on eetris taasiseseisvuspäeval, tuleb juttu ka sellest, millisest Eestist unistas 27 aastat tagasi peaminister lapsena. Saade "Minister külas" algab 13.00.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Börsiettevõtte Tallink suuromanik Infortar müüs hiljuti Pirita Spa hotelli uuele omanikule. Kuigi hotell suutis viimasel ajal pigem külastajate arvu suurendada, ei näidanud Infortari juht ja suurosanik Ain Hanschmidt erilisi emotsioone või kahjutunnet, kui vestles Äripäeva ajakirjanikuga. Müüja jaoks oli see pigem pragmaatiline tehing. Veel arutavad Äripäeva ajakirjanikud Kaspar Allik, Marge Väikenurm ja Ken Rohelaan saates, kui tõsiselt tasub võtta Tallinna Sadama viimati teatatud kahjumit, mida arvata Keskerakonna valimislubadusest noortele mõeldud eluasemelaenude tingimuste muutmisel ja miks väärib Hekoteki miljonitehing Vietnamis esiletõstmist.

15.00-16.00 "Lavajutud". Iseseisvuse taastamise päeva saates räägitakse võimust, sest lavajutud on salvestatud Juhtimislaboris „Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt“. Võim on traditsiooniline märksõna jõustruktuurides, sh kaitseväes. Paigas on hierarhia ja selged käsuliinid. Nii mõnigi kord tuleb teha karme otsuseid. Detsembriks seitse aastat kaitseväge juhtinud kindral Riho Terras jagab oma kogemusi, kuidas rasketel hetkedel inimlikukus jääda. Psühholoog ja koolitaja Viktoria Saat kõneleb teises saatepooles sellest, mis on võimuintelligentsus ja mida on oluline teada, et olla juhirollis efektiivne. Kuidas võim muudab inimest ja ka neid, kes seda inimest ümbritsevad? Kuidas mitte sattuda võimulõksu? Kuidas juhi haavatavus ning enda päästikute tundmine on aluseks mõjuvõimu kuritarvitamise ennetamiseks?