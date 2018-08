AS RB Rail sai uue nõukogu

Kolme Balti riigi ühisettevõtteAS RB Rail aktsionärid OÜ Rail Baltic Estonia, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ja UAB Rail Baltica Statyba kinnitasid uue nõukogu.

Nõukogusse kuuluvad Rail Baltic Estonia tegevjuht Riia Sillave, Latvijas Dzelzceļš VAS-i juhatuse esimees Edvīns Bērziņš, Rail Balticu nõukogu liige Anti Moppel, UAB Rail Baltica Statyba tegevjuht Karolis Sankovski, ettevõtte Latvijas Dzelzceļš aseõigusdirektor haldusküsimustes ja presidendi nõukogu sekretariaadi juhataja Vineta Rudzīte ning ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomitee esimees Romas Švedas.

AS RB Rail nõukogu koosneb kuuest liikmest, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Kõik aktsionärid - Eesti, Läti ja Leedu - nimetavad kaks kandidaati, kelle peab heaks kiitma aktsionäride üldkoosolek.

AS RB Rail on Rail Balticu projekti keskne koordinaator. Ettevõttetegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine. Projekt näeb ette taristu ehitamise kiirraudteeliinile, mis viib Tallinnast Leedu-Poola piirini.