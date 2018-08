Uuring: perefirmad teevad börsil teistele ära

Äripäev 21. august 2018, 15:54

Soomes värskelt valminud uuring selgitas välja, et perekondade suurosalusega börsifirmad näitavad teistest keskmiselt paremaid tulemusi.

Perefirmade kasumiprotsent ja omakapitali tootlus on kõrgemad, aktsia tootlus kindlam ja dividend parem kui teistel ettevõtetel, vähemalt siis, kui perekondade omanduses on vähemalt 50 protsenti aktsiatest.

Perefirmadeks on uuringus loetud firmad, mille omanduses on vähemalt 10 protsenti ettevõttest.

Tavaliselt arvatakse, et perefirmad on jäigad, halvad innovaatorid ja investorite jaoks probleemsed. Soome Aalto ülikoolis valminud uuring kummutab need väited. Professor Seppo Ikäheimo ja tööelu professori Olli-Pekka Lumijärve uurimus väidab, et perekonnad on just eriti head börsil noteeritud firmade omanikud ja selliste ettevõtete tulemused on teiste omadest keskmiselt paremad.

Mis on mis Uuring puudutas aastaid 2007–2016. 2016. Aasta lõpus oli Soome börsifirmadest perefirmasid 62 ehk 58 protsenti. Börsil on 20 firmat, kus perekonna osalus on üle 50 protsendi. Üle miljardi euro suuruseid perefirmasid on börsil 8.

Ikäheimo sõnul on praegu investoritel kombeks pidada paremaks hajutatud investorite kooslusega ettevõtteid. „Üldine retoorika on, et perefirmades ajab suuromanik taga enda kasu vähemusomanike kasust mitte hoolides. Tegelik pilt näitab, et tugev omanik on hea vastukaal ettevõtte juhtidele.“

Ikäheimo sõnul arendavad perekonnad firmat pikka perspektiivi silmas pidades, aga hoiduvad riskidest.

Perefirmasid on teiste seas kritiseerinud pankur Björn Wahlroos. Kuus aastat tagasi rääkis ta meedias, et perefirmade tulemused on teistest börsifirmadest kehvemad. Mis omakorda jäävad efektiivsuses alla tõhusalt juhitud, näiteks erainvestorite suuromanduses olevatele firmadele.

Perefirmad on teistest keskmiselt väiksemad, aga uuringu perioodil kasvasid need teistega samas tempos. Investeeringutes erinevusi pole, aga perefirmad investeerivad vähem raha uuringutesse ja tootearendusse. Ka ekspordi osatähtsus käibest on väiksem kui teistel keskmiselt.

Peale selle on perefirmad kitsimad juhtidele palga ja boonuste maksmisel, eriti kui juht on perekonna liige. Perefirmade juhtkond on keskmiselt noorem kui teistel, aga välismaalasi on juhtimises vähem.