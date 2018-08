Baltika uus bränd kõlab asjatundjale kui ebaõnnestunud nali

Ainult tellijale

Baltika tulevane katusbränd paneb õlgu kehitama: nagu oleks tahetud nalja teha, aga pole väga hea nali välja tulnud, ütles Best Marketing Internationali asutaja ja juht Hando Sinisalu.

Eesti moemaja Baltika teatas täna, et toob turule uue brändi nimega Vérenni, mis koondab multibrändipoed ja e-poe ning neelab Mosaici ja Bastioni kaubamärgid. Jätkatakse Montoni, Ivo Nikkolo ja Baltmani brändidega.

Best Marketing Internationali asutaja ja juht Hando Sinisalu sõnul on Baltika otsus brände konsolideerida iseenesest tark, sest on lootust, et ettevõte saab sellest tugevamaks. "Iga bränd vajab hoolitsemist, aga kui brände on palju ja ressurssi on vähe - ja Baltikal on kogu aeg see häda olnud, et raha on vähe - siis killustub ressurss paljude brändide vahel, mis on väikesed ja mille eest on liiga vähe hoolitsetud. Tarbijad ei saa siis aru, mille eest see bränd seisab, mis nende väärtused on," selgitas ta.