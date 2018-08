Vene poliitikud: Eesti ja Läti okupatsioonikahju nõudmised on mõttetud

Venemaa Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov teatas, et Venemaa ei pea vastutama moraalselt ega juriidiliselt NSV Liidu juhtide tegevuse eest, ning et nõukogude okupatsiooniaastate eest hüvituse küsimus tuleb päevakorrast maha võtta.

Eile teatasid Eesti ja Läti justiitsminister, et Venemaa peab maksma Eestile ja Lätile kompensatsiooni nõukogude okupatsiooniaastatel tekitatud kahju eest.

„Selle probleemiga seoses on vaja omalaadset „ajaloolist kontseptsiooni“, mis paneks igaveseks lukku kõik konjunktuursed katsed spekuleerida sellistel meie riikide ja rahvaste jaoks keerulistel ja paljuski tõesti traagilistel minevikuteemadel,“ rääkis Kossatšov Interfaxile.

Kossatšovi sõnul ei tohiks teemale läheneda situatiivselt ja iga kord erineva reaktsiooniga – see peaks olema kompleksne seisukoht nõukogude mineviku ja selle kohta, mil määral on Venemaa kui NSV Liidu järglane vastutav viimase tegude eest. Kossatšovi hinnangul peab Venemaa täitma NSV Liidu kohustusi kui riik, kaasa arvatud rahvusvahelised lepped, võlad jms, kuid ei pea vastutama moraalselt ega juriidiliselt nõukogude võimu tegevuse eest. Samamoodi ei pea Venemaa vastama sise- ega rahvusvahelise õiguse järgi poliitilistele, juriidilistele ja rahalistele pretensioonidele, mida talle esitatakse seoses nõukogude võimu rikkumistega, leiab Kossatšov.

Venemaa riigiduuma väliskomisjoni juht Leonid Slutski lisas, et Läti ja Eesti ei saa Venemaalt mingit kompensatsiooni selle eest, et olid Nõukogude Liidu koosseisus. „Need nõudmised on täiesti perspektiivitud ja mõttetud eesmärgi saavutamise mõttes,“ ütles Slutski täna ajakirjanikele. „See on jälle üks lüli lõputus russofoobia kampaanias. Läti ja Eesti üritavad lihtsalt järjekordselt ennast meelde tuletada,“ leidis Venemaa parlamendi liige. Ta lisas, et vaevalt üldse keegi hakkab seda küsimust arutama ÜRO tasandil.

Eile teatasid Eesti justiitsminister Urmas Reinsalu ja tema Läti kolleeg Dzintars Rasnacs ühisavalduses, et vaatavad üle Venemaa Föderatsioonile esitatava nõude okupatsioonirežiimi kahjude eest ning uurivad selle nõude esitamist ÜRO tasemel.