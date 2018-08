Börs: aktsiaturud langesid teist päeva järjest

New Yorgi börs

USA aktsiaturud hakkasid täna langema ning peaaegu kõik sektorid odavnesid. Kauplemismahud on väiksed ning ekspertide sõnul oli tegemist tüüpilise suvise päevaga, vahendab MarketWatch.

Investorid hoidsid silma peal Jackson Hole’is toimuval keskpankurite kogunemisel, kus Föderaalreservi juht Jerome Powell peab kõne reedel.

Dow Jonesi indeks langes 0,3 protsenti, 25 664 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks kukkus 0,2 protsenti, 2857 punktini. 11 indeksi sektorist odavnesid 10.

Vähemalt ühe näitaja järgi sai täna praegusest pulliturust ajaloo pikim.

Täna ilmusid ka tööturu andmed, millest selgus, et töötu abiraha taotlejate arv oli lähedal 49 aasta madalaimale tasemele. 18. augustil lõppenud nädalal taotles abiraha kokku 210 000 ameeriklast. Uute kodude müük langes USAs aga 9 kuu madalaima tasemeni, selgub USA kaubandusministeeriumi andmetest.

„Praegu on kõik väga aeglane. Kauplemismahud on viimase 20 päeva keskmisega võrreldes 12 protsenti madalamad,“ ütles Robert W. Baird & Co aktsiakaupleja Mike Antonelli.

WTI toornafta lõpetas päeva sisuliselt samal tasemel ja barrel maksab 67,84 dollarit. Kulla hind kukkus 0,9 protsenti, 1191 dollarini untsist.