USA tööturg näitab erakordset tugevust

Töötu abiraha taotlevate ameeriklaste arv langes ka eelmisel nädalal, mis annab märku, et tööturg on jätkuvalt tugev, vahendab Reuters.

Töötu abiraha taotlejate arv oli 18. augustil lõppenud nädalal 210 000, mida on 2000 võrra vähem kui eelneval nädalal, teatas USA tööministeerium neljapäeval.

Tegemist oli kolmanda nädalaga järjest, mil abiraha taotlejate arv langeb. Number on kukkunud nõnda madalale, et ökonomistidel on olukorrast raske aru saada. Juulis kukkus näitaja madalaima tasemeni alates 1969. aastast, vaatamata sellele, et tööjõu hulk on eelmiste kümnenditega võrreldes märgatavalt tõusnud.

Reutersi küsitletud ökonomistid prognoosisid, et taotlejate arv saab olema 215 000.

„Sellise langustrendi juures võime peagi näha uusi rekordiliselt madalaid numbreid,“ ütles investeerimisfirma Amherst Pierpont Securitiesi peaökonomist Stephen Stanley.

Ka kaubandusministeerium avaldas täna raporti, millest selgus, et uute kodude müük langes üheksa kuu madalaima tasemeni, mis võib viidata kinnisvaraturu jahenemisele.

Tööturu tugevus on olnud üks peamisi põhjuseid, miks Föderaalreserv intresside tõstmisega jätkab. Oodatakse, et tänavu tõstab keskpank intresse veel kahel korral ja järgmine kord saab olema septembris.