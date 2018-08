Analüüs: Tallinn võiks tõesti kehtestada turismimaksu

Äripäev 24. august 2018, 12:00

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart kutsus üles volikogu liikmeid kaaluma võimalust lisada turismimaksu abil linnakassasse 2,8 miljonit eurot. Sama soovitab Mari-Liis Uuk tänavu sisekaitseakadeemia finantskolledžis kaitstud lõputöös.

Äripäeva teemaveebis finantsuudised.ee avaldatud analüüsis kirjutatakse, et turismimaksu – mõnel pool kannab see nime linnamaks, majutusmaks, ööbimismaks või külamaks – on kehtestanud 19 Euroopa Liidu riiki. Uuki sõnul on turismimaksust laekuva maksutulu eesmärk kõigis riikides eelkõige parandada piirkonna infrastruktuuri ja muuta sihtkoht atraktiivsemaks. Peamine turismimaksu kehtestamise eesmärk on turistide arvu suurendamine, aga mõnes riigis on turismimaks kehtestatud eesmärgiga hoida turiste eemale. Näiteks kasutab Island turismimaksu selleks, et hoida ära massiturismi.

Eestis on ka turismimaksu kehtestamist teiste riikide eeskujul varem arutatud, kuid ükski omavalitsus sellist maksu kehtestanud pole. Uuki hinnangul võib asi olla selles, et maksu haldamine võib olla liiga keeruline ja kulukas.

Uuki arvutab oma analüüsis potentsiaalse maksutulu 20- ja 50sendise ning üheeurose maksumäära alusel ja jõuab järeldusele, et turismimaksu kehtestamine Tallinna linnas oleks mõistlik ning maksu rakendamine aitaks kaasa omavalitsuse edendamisele. Teistes maakondades (näiteks Pärnu ja Saare) oleks turismimaksu kehtestamine otstarbekas vaid siis, kui maksustamisele kaasata ka siseturism.