Kosunud piimahind pani käibe kasvama

Ainult tellijale

Äripäev 25. august 2018, 10:00

Ainult tellijale

Taime- ja loomakasvataja Laekvere PM kasvatas mullu piimahinna tõusu ja parema saagikuse toel jõuliselt käivet ja kasumit.

Tänavu on firma põhiäriks planeeritudjätkuvalt piima tootmine ja teraviljakasvatus. Eesmärgiks on suurendada tootmise efektiivsust ja kasumlikkust, maakasutuse suurust ning loomade arvu, selgub aruandest.

Töötajaid oli Laekvere PMis mullu 50 ning palgakulu ulatus 566 000 euro ligi, samas kui aasta varem oli 52 töötaja palgakulu 538 000 eurot. Ühe töötaja keskmine tasu kuus oli 943 eurot.

Firma enamusomanik on mulluses Äripäeva Rikaste TOPis 408. koha saavutanud Margo Klaasmägi. Äriregistri järgi kuulub talle ja Lili Morgen Klaasmägile firmast 53,85%; võib eeldada, et tegu on ühisvaraga. Lisaks on Margo Klaasmäe nimel veel 23% ettevõttest. Lisaks on võrdselt 7,69% omanikud Urmas Siim, Kersti Altpere ning Eha Liivak. Dividendi omanikud välja võtta ei plaani ning Laekvere PMi jaotamata kasum ulatub pärast eelmist aastat 2,8 miljoni euro ligi.