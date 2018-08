Äripäeva toimetusega liitub Krister Paris

Äripäev 28. august 2018, 11:04

Septembris asub Äripäeva arvamustoimetust juhtima ajakirjanik Krister Paris.

Miks Äripäev? Parise sõnul on see väljaanne seisnud jõuliselt üksikisiku vabaduste eest ning toetanud arusaama, et ettevõtlike inimeste teele tuleb seada üksnes kõige hädavajalikumaid piiranguid. Teise momendina tõi ta välja kompromissitu võitluse korruptsiooni vastu.

Paris ütles, et peab end vaadetelt peaaegu et ultraliberaaliks. "Minu jaoks on riigi roll olla ennekõike kohtunik ning pakkuda turvalist keskkonda, seda nii füüsilises mõttes kui ka tagades seaduste toimimist," selgitas ta. "Seadusi peab täpselt järgima, aga neid peaks olema nii vähe kui üldse võimalik. Riigi bürokraatia mõtleb niikuinii välja lõpmatu hulga esmapilgul mõistlikke ettekäändeid, miks üht või teist paragrahvi juurde on vaja, kuid kokkuvõttes ei tähenda see muud kui kodaniku mässimist kleepuvasse ämblikuvõrku".

Paris on meedias töötanud 25 aastat, olnud Prahas raadio Vaba Euroopa toimetaja, ERRi korrespondent Moskvas ning katnud Eesti Päevalehes erinevaid valdkondi välisuudistest majanduseni. Tal on ka eheda välitöö kogemus erinevatest konfliktikolletest, olles kajastanud näiteks sõda Gruusias, Valgevene opositsiooni heitlusi kui ka Maidanini viinud sündmusi Ukrainas. Enne kui ta läks kaasaegsete isade kombel vanemapuhkusele, juhatas ta arvamustoimetust Eesti Päevalehes.

"Olen postsovjetlike maadega üsna tihedalt kokku puutunud ning võin kinnitada, et Eesti edu üks suuremaid pante on olnud madal korruptsioon," kirjeldas Paris. "Pistisekultuur võib tunduda teinekord isegi mugavam, näiteks kui vaja mingist eriti totrast bürokraatlikust reeglist natuke kedagi määrides mööda minna. Aga oludes, kus ühed on võrdsemad kui teised, kipuvad need teised jääma väga vaesteks vähimagi lootuseta sealt lõksust välja murda. Ja antud näite puhul tuleb seista selle eest, et kaotataks ära see totter reegel."

Ta sõnas, et ehkki Äripäeva võidakse pidada kõrvalt üksnes n-ö ettevõtjate leheks, aitavad lehe sõnumid veenda otsustajaid, et just selline, edasipüüdlikkusele ning aususele tuginev ühiskond toob viimaks kõige rohkem kasu kõikidele ühiskonna kihtidele. "Kavatsen seda vaimu ka edaspidi üleval hoida," kinnitas Paris.