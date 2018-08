Kõlvart: ükski maks ei tekita positiivseid emotsioone

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart ütles Tallinna turismimaksu kehtestamise ideed kommenteerides, et arusaadavalt ei tekita ükski maks positiivset emotsiooni, kuid tema eesmärk oli algatada diskussioon.

Kõlvarti sõnul ei saa öelda, et laekuv 2,8 miljonit eurot oleks eelarve suurust arvestades niivõrd väike summa, et selle nimel pole mõtet erinevaid huvigruppe välja vihastada. „Raha ei ole kunagi palju, koos tuludega suurenevad ka kulud,“ selgitas ta „Kui aasta tagasi sai kooli renoveerida 5–6 miljoni euroga, siis täna on see summa 11, 12 või isegi 14 miljonit eurot,“ tõi ta näite.

„Sõna maks või lisamaks ei tekita positiivseid emotsioone, kuid mina tahtsin tekitada arutelu,“ nentis Kõlvart Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta lisas, et maksu ei plaanita kehtestada üleöö. „Seda ei saa teha ilma seadust muutmata, seega pole tegemist linna pädevuses otsusega – mina soovin selle vaid teiste kohalike omavalitsustega läbi arutada, sest teema pole uus ja sellest on ka varem räägitud.“

Turistimaksu loodab Kõlvart aga kasutada selleks, et turiste juurde saada. „Linn arendab infrastruktuuri, korraldab ja toetab rahvusvahelisi üritusi ning tegeleb samal ajal ka vanalinna renoveerimisega,“ märkis Kõlvart. „See panus võiks olla veel suurem ja tulemused veel paremad, siis tuleb siia ka rohkem turiste.“

Kõlvart pakkus välja turismimaksu 1 euro Tallinnas veedetud öö kohta, mis tooks aastas lisaks 2,8 miljonit eurot. „Pool laekuvast rahast läheks taristu arendamiseks, 30 protsenti Tallinna promomiseks välismaal ning ülejäänud summa rahvusvaheliste ürituste toetamiseks,“ rääkis ta proportsioonidest.

Tema sõnul võimaldab see summa teha rohkem rahvusvahelisi üritusi ning kui iga üritus tooks Eestisse 1000 inimest juurde, oleks kasu nii riigile kui ka linnale veelgi suurem.

Turistide arv kasvab

Turismimaks on kehtestatud üle pooltes Euroopa riikides, kuid Kõlvarti idee kriitikud on välja toonud, et need riigid saavad seda endale lubada sooja kliima kui turismimagnetiks olemise tõttu. Meil sellist eelist pole.

„Kui naljaga pooleks öelda, siis tegelikult ootab meid globaalne kliimamuutus ning pole teada, mis ilm siin lähiaastatel olla võib,“ viitas Kõlvart sellele, et ka meie võime saada sama konkurentsieelise, nagu on Lõuna-Euroopa riikidel. „Kui aga tõsisemalt rääkida, siis viimaste aastate dünaamika näitab, et turistide arv kasvab ja kasvu on oodata ka tulevikus,“ lõpetas ta.