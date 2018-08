Mägus: Eesti pole turismimeka, et maksu kehtestada

Ainult tellijale

Nordic Hotelsi juhatuse liige Feliks Mägus ütles Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti turismimaksuideed kommenteerides, et seesugust maksu võivad endale lubada pigem turismimekad, mille sekka Tallinn ei kuulu.

„Väga ennatlik mõte, lõpuni läbi mõtlemata,“ kommenteeris ta Kõlvarti plaani kehtestada Tallinnas hotellis ööbivatele turistidele ühe euro suurune maks öö kohta. Mägus tõdes, et turismimaksu kasutatakse sageli turismimekades ning see ei heiduta inimesi sinna minemast. „Enamus maailmast ei tea endiselt Tallinna, kuigi tehtud on palju turundustööd,“ ütles ta. Ka naaberriikide pealinnades Riias ja Helsingis pole turismimaksu kehtestatud. Samas Vilniuses hakkas tänavu 1. juulist kehtima linnamaks üks euro öö kohta.

„Häda on selles, et ei vaadata suurt pilti. Võib mõelda küll, et majanduses on buum ja mis see üks euro siis ära ei ole, aga tegelikult on majandus tsükliline,“ arutles ta ja lisas, et jagamismajanduse teenuse pakkujatele annaks turismimaksu kehtestamine konkurentsieelise. Ka tähendab lisamaks halduskoormuse suurenemist majutusettevõtetele, kus niigi töökätest puudus ja koormus seetõttu suur.

Samuti on Mägusa sõnul küsitav, kas turismimaksust saadud raha ikka hakatakse sihtotstarbeliselt kasutama. Kõlvart on öelnud, et saadud raha suunatakse linna taristu arendamisse, vanalinna väärikate hoonete renoveerimiseks, piirkonna reklaamimiseks, linnas toimuvate rahvusvaheliste sündmuste toetamiseks ning turistidega seotud kulukoormuse hüvitamiseks.