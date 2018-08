Raivo Rand: nii mõnigi ehitaja võib peagi väsida

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees, ehitusfirma Rand & Tuulberg üks omanikke Raivo Rand ütles Postimehele , et sellise hooga lõputult edasi minna ei ole võimalik. Veelgi enam – ta arvab, et puhtalt füüsiliste võimete poolest ongi juba lagi ees. Pole lihtsalt rohkem töötajaid, kes majad ja maanteed valmis ehitaksid. "Mahu pealt enam ei kasva. Ainuke võimalus kasvada on tõsta ehitamise hinda," leidis Rand.

Seetõttu on tema sõnul üha tõenäolisem, et nii mõnigi suur peatöövõtja võib lähiajal väsida – eriti need, kes on võtnud mõne projekti teha liiga madala hinnaga. "Töö jääb kas pooleli või kaob firma ära. Alapakkumisi näeme kõikjal enda ümber, ka eratellijate hulgas, aga eriti riigi pool," kõneles ehitusfirma omanik Postimehele.

Eile avaldas statistikaamet, et teises kvartalis ehitati 767 miljoni euro eest, sellest oli hooneid 512 miljoni ja rajatisi 255 miljoni euro eest. Eelmise aasta II kvartaliga võrreldes ehitati hooneid 28% ja rajatisi 6% rohkem.

Loe pikemalt tänasest Postimehest.