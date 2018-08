Randpere: välistöötajale võiks kehtida madalamad maksud

Ainult tellijale

Äripäev 29. august 2018, 14:07

Reformierakondlane Valdo Randpere käis välja mõtte pakkuda madalamaid makse neile väljastpoolt Eestit saabunud töötajatele, kes tulevad kindlaks tähtajaks.

Sellised töötajad ei jää Eesti sotsiaalsüsteemi hiljem kasutama, selgitas ta. "Nad ei peaks sinna nii palju panustama, selle võrra oleks neil atraktiivsem tulla Eestisse ja anda oma panus," ütles Randpere.

Randpere kommenteeris Äripäeva raadio hommikuprogrammis täna ilmunud artiklit, kuidas IT-sektori poputamine ajas töösturid närvi. "See ei ole õige, et ainult ühte sektorit eelistatakse. Kuigi ma olen vana IT-inimene ise, siis ma arvan, et Eestis on teisi sektoreid, kes vajavad sama hädasti häid töökäsi väljastpoolt kui IT-sektor," ütles Randpere intervjuus. "Nii poliitikud kui ka Eesti inimesed peaksid üle saama hirmust, et nüüd tullakse meile tööd tegema või meilt töökohti ära võtma."

Reformierakondlase hinnangul kardavad paljud eestlased tööinimeste tulekut, kuid tema sooviks, et nende tulemist soositaks. Randpere meelest kapseldub Eesti inimene liigselt enese sisse ja pidurdab sellega enda võimalust paremini elada, kuna kardab üldises sisserännuärevuses keele ja kultuuri pärast.