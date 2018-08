Rahvas toetab peaministrina Ratast

Rahvas toetab peaministrina kõige enam Keskerakonna esimeest Jüri Ratast, selgub Eesti Päevalehe Turu-uuringute ASilt tellitud uuringust, kus inimestel paluti nimetada nende arvates kõige sobivam peaminister.

Küsitluse järgi toetab Ratast 30% ja Reformierakonna juhti Kaja Kallast 22% valijatest, kirjutas Eesti Päevaleht.

Sobivaima peaministri edetabeli kolmandat kohta hoiab EKRE esimees Mart Helme, ent varasema 11–12% asemel näeb teda peaministrina praegu 9% valijatest.

Isamaa valijate seas on toetust kaotanud Helir-Valdor Seeder, keda varasema 26% asemel toetab nüüd vaid 15% Isamaa valijatest. Samal ajal on Jevgeni Ossinovski toetus sotside valijate seas pisut tõusnud: varasema 19% asemel toetab teda nüüd 28% sotside valijatest, sama suur on Reformierakonna valijate toetus partei juhile Kaja Kallasele.

Loe lähemalt Eesti Päebalehest.