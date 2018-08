Rootsi valimised on pannud botid tviitima

Äripäev 30. august 2018, 13:42

Rootsi kaitsepolitsei uurimiskeskuse teatel on üle 10 protsendi poliitikateemaliste Twitteri kontode omanikud botid – automatiseeritud sotsiaalmeedia kontod, mis esitavad end inimesena.

Keskuse uurija Johan Fernquist rääkis Rootsi telekanalile STV, et tegemist on märkimisväärse tõusuga, kui võrrelda kontode arvu juuniga. Tema hinnangul on valimistest ja Rootsi poliitikast tviitivatest kontodest 11–16 protsenti botikontod.

Kõige rohkem kritiseerisid botid sotsiaaldemokraate.

Fernquisti sõnul keskus seda ei uurinud, kes kontode taga on.

Ka Rootsi kaitsepolitsei on märganud katseid valimisi ja demokraatiat mõjutada. Mõjutamine on enne valimis tugevnenud ja seda on rohkem kui enne 2014. aasta valimisi. Kaitsepolitsei teatel on tegemist eelkõige sotsiaalmeedia valekontodega ja valeuudistega. Näiteks on Vene meedias laialt levitatud pilte ja artikleid Rootsi autopõlengutest, et näidata, et Rootsis valitseb kaos.

Kaitsepolitsei kinnitusel ei ole infomõjutamine siiski ohuks valimistulemuste usaldusväärsusele.