Haabersti ristmik sai lõplikult valmis

Ehitusuudised 01. september 2018, 18:00

Neljast pealinna pikalt kavandatud taristuobjektist - Ülemiste ristmikust, lennujaama viivast trammiteest, Haabersti ristmikust ja praegu töös olevast Reidi teest sai eelviimane objekt sel nädalal lõplikult valmis, kirjutab ehitusuudised.ee.

Tallinna linnapea Taavi Aas nentis, et tulevikku vaadates on järgmine suur objekt Tallinna väike ringtee. „Kui ka Tallinna väikese ringtee valmis saame, võib öelda, et pealinna liikluskorralduse parandamiseks on palju tehtud ja väga palju muutunud.“

Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks allkirjastati töövõtuleping Nordecon Eesti AS-iga. Ehitustöödega alustati 2. mail 2017 aastal. Ehitustööde kogumaksumus koos käibemaksu ja ehitustööde omanikujärelevalve kuludega on 20,2 miljonit eurot.

Lisaks tee-ehituslikule töödele rekonstrueeriti tänavavalgustus, mille käigus paigaldati uued LED tänavavalgustid, viadukti, kergliiklusteede ja ülekäiguradade valgustid.