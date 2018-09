Raadiohommikus: ühisrahastusega rikkaks

Äripäev 03. september 2018, 17:25

Küsime investeerimisaktivistilt ja arvamusliidrilt Kristi Saarelt, kas investor Toomas tegi õigesti, kui alustas raha paigutamist ühisrahastusse. Teeme ajakirjanik Liina Laksiga kaleidoskoopülevaate maailma kõige põletavamatest uudistest. Homme saab täis Äripäeva raadio esimene tegevusaasta. Stuudios kommenteerib raadio käivitaja Priit Jõgi.

13.00-14.00 "Globaalne pilk". Seekord uurime, millega tuleks Eesti ja laiemalt Euroopa ettevõtjal Aafrikas ettevõtlusega tegeledes arvestada – vaatleme sealset ärikultuuri. Samuti vaatame, kuidas saab Eesti aafriklaste idusektori oskusi ära kasutada ja vastupidi. Nimelt on Garage48 ja ettevõte HumanIPO korraldanud mitmes Aafrika riigis sealsete kogukondadega aastaid ühiseid start-up-nädalavahetusi. Saates on külas tarkvara- ning ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal endine ärijuht Aafrikas ja Lähis-Idas ning praegune juhatuse liige Peeter Smitt ning Startup Estonia juht Maarika Truu. Saatejuht Liis Amor.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Seekordses saates vaatame otsa möödunud kuule turgudel ning investor Toomase portfellis. Räägime olukorrast arenevatel turgudel ning miks Toomas vaatamata Türgi langenud hindale investeerimata jättis. Samuti teatas investor Toomas, et siseneb lõpuks ühisrahastusse. Kuuleme, mis põhjusel ja kuidas see teoks saab. Stuudios on Liina Laks, Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

15.00-16.00 "Äripäeva TOP". Uus saade tunnustab Eesti majanduses tublisid ettevõtteid, tegevusvaldkondade kaupa on tehtud TOP 20 pingerida. Avasaade on toidutööstusest ning stuudiokülalisteks on Nopri Talumeierei ja Nopri Mahlad OÜ esindaja Tiit Niilo ning suurettevõtja Orkla Eesti AS juhatuse liige Kaido Kaare. Mis tootmises rõõmu teeb, mille üle muret tuntakse ja kas võõrtööjõuta enam hakkama ei saada, selgub juba saates. Saadet juhib Juuli Nemvalts.