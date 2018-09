Eesti firma laieneb koos Spotifyga Aasias

Ainult tellijale

Eesti mobiilimakselahendusi pakkuv ettevõte Fortumo ja Spotify teatasid koostöö laiendamisest Aasias.

Indoneesias ja Tais on krediitkaart vähem kui 10% inimestest, samas kui nutitelefone kasutab juba enam kui 65% elanikkonnast. See tähendab, et kuigi inimestel on olemas ligipääs digitaalsele meelelahutusele, puudub neil enamasti võimalus tasuliste teenuste eest maksta. Mobiilimaksed lahendavad teenusepakkujate jaoks selle probleemi, võimaldades tarbijatel tasuda teenuste eest oma mobiilioperaatori saldo kaudu.

Fortumo müügijuht Andrea Boetti ütles, et rahvusvahelisele kasvule suunatud ettevõtetele on kohalike makselahenduste kasutamine kriitilise tähtsusega. Tema sõnul on mobiilimaksed kõige populaarsem alternatiivne makselahendus Aasias, kuna teenuseid tarbitakse peamiselt nutitelefonides. Spotify Aasia tellimusteenuste juht Patrik Falk ütles pressiteates, et koostöö laiendamine Indoneesias ja Tais võimaldab suuremal hulgal inimestel saada ligipääsu muusikale.

Aasias juba mõda aega

Koostööd Spotifyga alustas Eesti ettevõte Fortumo 2016. aastal. Sellest ajast said Spotify kasutajad Indoneesias ja Filipiinidel osta ligipääsu muusikateenusele, tasudes ostu eest oma mobiiltelefoniga Fortumo lahenduse abil. Toona rääkis Fortumo müügijuht Andrea Boetti, et Aasia on digitaalse sisu tarbimise poolest esirinnas, samas on maksete kogumine Aasias keeruline.

Eelmise aasta suvel teatas Fortumo koostöö alustamisest Aasia juhtiva video voogedastuse teenusega iflix. Fortumo tegevjuht Martin Koppel sõnas, et nad on Aasia turgudel viimased 7–8 aastat järjepidevalt tööd teinud ja miski ei ole sündinud üleöö. “Iflix on meie jaoks praegu TOP 10 klient, mis tähendab, et nad on meie jaoks ka finantsiliselt väga olulisel kohal ja kindlasti näeme, et nad võiksid järgmise aastaga viis kuni kümme korda kasvada,” ütles Koppel eelmisel aastal.

Koppel märkis siis, et Aasia turg on meelitav ka seetõttu, et seal kopeeritakse enamikku Lääne teenuseid. Samuti on paljud ettevõtted Lääne turgudel jõudnud kohta, kust edasi kasvada ei ole võimalik, sest inimeste ja internetikasutajate arv ei kasva. “Kõik on suunanud oma laienemisstrateegia Kagu-Aasiasse, kus populatsioon on suur ja kus internetikasutajate hulk kasvab ja kõik see toimub läbi mobiilse interneti. Netflix, Amazon, HBO ja paljud teised – nad kõik on väga aktiivselt Aasiasse laienemas ja meie roll ongi aidata neil rohkem maksvaid kliente saada.”

Ühendab teenusepakkujaid enam kui 350 mobiilioperaatoriga

Fortumo arendab digitaalset platvormi rakendustepoodidele ja digiteenuste pakkujatele kliendibaasi kasvatamiseks, maksete kogumiseks ja kliendilojaalsuse tõstmiseks. Ettevõte ühendab teenusepakkujaid enam kui 350 mobiilioperaatoriga Aasias, Euroopas, Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

Teenusepakkujad saavad Fortumo platvormi kaudu hallata oma kasutajate tarbimiskäitumist mobiilioperaatorite võrkudes, kasutades selleks digitaalse turunduse, mobiilimaksete ja kliendilojaalsuse lahendusi.

Fortumo platvormi kasutavad tuhanded juhtivad digiteenuste pakkujad, sealhulgas Google, Spotify ja Electronic Arts. 2007. aastast tegutseval ettevõttel on kontorid Tartus, Tallinnas, San Franciscos, Pekingis, Delhis, Singapuris ja Hanois.