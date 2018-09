Veriff palkas senise Uberi Balti juhi

Eesti tehnoloogiaettevõte Veriff palkab äriarendusjuhiks Enn Metsari, kes töötas viimased kolm aastat Uber Baltikumi tegevjuhina, teatas ettevõte.

Veriffis saab Metsari vastutusvaldkonnaks äriarenduse juhtimine. Metsar ütles, et liitub Veriffiga eelkõige seepärast, et nad tegelevad tema hinnangul väga olulise probleemiga – usalduse loomisega digikanalites ning nad teevad Eestist globaalset äri.

Tema sõnul ei saa paljud uued teenused turule tulla, sest pakkuja ja tarbija vahel pole piisavalt usalduslikku suhet. "Küsimus on selles, kas see takistus on ületamatu või ületatav. Ma arvan, et koostöös Veriffiga on see ületatav," lausus ta.

Metsaril on kokkupuude Veriffiga ka varasemast, nimelt kasutati Uberis Veriffi teenust uute juhtide ja sõidukite nõuetele vastavuse kontrolliks Eestis.