Jamie Oliveri restoraniäri oli pankrotist mõne tunni kaugusel

Staarkokk Jamie Oliver ütles, et tal oli oma restoraniäri täielikust kokkukukkumisest päästmiseks vaid mõned tunnid. Ta ei saa jätkuvalt aru, mis täpselt valesti läks.

Financial Timesile antud intervjuus rääkis Oliver telefonikõnest, mis muutis eelmisel aastal drastiliselt tema elu. Samal ajal, mil Oliver praadis krevette ja filmis saate „Friday Night Feast“ jaoks, helistati talle. See kõik toimus 2017. aasta septembris.

Ta ütles, et käskis meeskonnal filmimise lõpetada ja võttis telefoni vastu. Telefonis öeldi talle, et tema Itaalia restoraniketi toitlustus- ja majutusäri on kokkukukkumise äärel.

Oliver avas oma esimese Itaalia restorani Inglismaal Oxfordi linnas 2008. aastal. 2016. aasta lõpuks oli tal kokku juba 43 restorani.

Ajal, mil Oliver sai telefonikõne, oli „äril juba raha otsa saanud,“ rääkis ta Financial Timesile. „Me ei oodanud seda. See ei ole normaalne ühegi firma jaoks. Sul on kvartaalsed kokkusaamised. Sa teed juhatuse koosolekuid. Inimesed, kes neid asju juhivad, peaksid sellega tegelema.“

Katastroof oli lähedal

„Mul oli aega kaks tundi, et panna oma raha sinna juurde ja päästa see ära või kogu asi oleks järgmine või ülejärgmine päev juba kokku varisenud,“ rääkis Oliver. „See oli tõesti nii halb ja dramaatiline.“

Veebruaris ulatus Oliveri äride koguvõlg 128 miljoni dollarini. Oliver tõi välja, et ta on restoraniärisse pannud 13,5 miljonit dollarit enda raha. Järgnevatel kuudel lisas ta juurde 9,3 miljonit dollarit.

Äri on pidanud läbi elama ka mitmete restoranide sulgemist. Suurbritannias on Oliveri 37 erinevast restoranist sulgetud 12. Kokku on oma töökoha kaotanud 600 inimest. Tegemist oli ettevõtte restruktureerimisega ning restoranide sulgemine oli tahtlik.

See mõjutas ka Barbecoa steakhouse restoraniketti ning Jamie Oliveri brändiga pitsaäri Recipease. Lisaks sellele sulgeti ka kokanduskool ja jaemüügiäri. Ka Austraalias oli Oliver sunnitud mitmest ärist loobuma.

Ei ole selge, mis valesti läks

Veel aprillis oli Oliveril Austraalias kokku kuus Itaalia restorani ning Canberra äri oli ainuke, mis tuli jäädavalt sulgeda. Sydney’s, Parramattas, Brisbane’is, Perthis ja Adelaide’is olevad restoranid müüdi Brisbane’is tegutsevale Hallmark Groupile.

Mis läks valesti? Oliver ütles Financial Timesile, et see ei ole veel sugugi selge. „Ma tõesti ei tea, mis juhtus,“ rääkis ta. „Püüame aru saada, aga tundub, et juhtkonnal oli raske ülesanne. Nad pidid maksma kõrgemaid rente ja makse ning toidukulud kasvasid. Ka miinimumpalga kasv mõjus kehvasti.“

„Juhtus palju erinevaid asju,“ ütles Oliver ja lisas, et ta on oma restoraniäri üle jätkuvalt uhke. „Me oleme palju muutnud. Meie ehitatud kultuur oli fenomenaalne. Meilt on see nüüdseks ära võetud.“