Raadiohommikus: mida soovitab Rootsi ärihai Bonnier Eesti ettevõtjatele?

Äripäev 10. september 2018, 17:45

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis kuulete, mida soovitab perefirma Bonnier üks juhte Hans-Jacob Bonnier neile Eesti ettevõtjatele, kes kaaluvad oma ettevõtte jätmist lastele.

13.00-14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Teises e-kaubanduse teemalises saates tuleb juttu e-kaupluse turundusest. Fookuses on turunduskanalite valik, kuidas nende tulemuslikkust mõõta ja analüüsida, mis on e-turunduse matemaatika ning kui kaua jälitada kliente enda reklaamiga digikanalites. Saates saab ka nõu selle kohta, kuidas Soomes turundada, kui on soov enda e-poega sinna laieneda. Saates on külas digiagentuur Convertal strateeg ja Äripäeva Akadeemia koolitaja Taavi Raidma. Saadet juhib Art Lukas.

15.00-16.00 „Äripäeva TOP“. Personaliotsingu ja -vahendusega tegelevate ettevõtete pingerida juhivad Hansavest Rental OÜ ja Estempoy OÜ. Nende ettevõtete juhid Janek Sirg (Hansavest Rental OÜ) ja Priit Koik (Estempoy) arutlevad edutegurite ja majanduspidurite üle ning võõrtööliste pealetungist. Saatejuht Juuli Nemvalts.