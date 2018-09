Google ostab Soomes mitu tuulepargitäit elektrit

Äripäev 11. september 2018, 15:47

Tehnoloogiagigant Google ostab Soomest kolme tuulepargi toodangu kümneaastase lepinguga, kirjutab Yle uudisteportaal.

Google ei märgi teates, mis hinnaga ta elektrit ostab ega seda, mis suurusega lepingutest jutt käib. Kirjas on vaid lepingu pikkus – 10 aastat. Tuuleenergia on mõeldud Google’i Hamina andmekeskusele.

Augustis kirjutas Soome Yle, et Soome kerkib lähiaastatel uusi suuri tuuleparke pikaajalise lepinguga, aga ostja nime siis ei mainitud. Nüüd teatas Google, et ostab kolme Soome ehitatava tuulepargi toodangu tervenisti ära. Riigi toetust need tuulepargid ei saa.

CPC Finlandi tuulepargi ehitus juba käib ja see peaks valmis saama järgmise aasta septembris. Wpd Finlandi ehitusega on samuti alustatud ja see valmib järgmise aasta lõpus. Lepinguga hõlmatud tuuleparkide võimsus on 190 MW, seega kasvatab see Soome tuuleparkide koguvõimsust 10 protsendi võrra.