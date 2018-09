Rahapesu sai ING panga finantsjuhile saatuslikuks

Hollandi ING panga finantsjuht Koos Timmermans astus sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuva rahapesu- ja altkäemaksuskandaali tõttu tagasi.

Hollandi järelevalveasutustega saavutatud trahvileppe järel kritiseerisid panga käitumist nii peaminister Mark Rutte kui rahandusminister Wopke Hoekstra, kes ütles, et skandaal „on taaskord kõikuma pannud avalikkuse usu pangandussektorisse“.

Tagasiastumine on kannapööre panga senises poliitikas, mis veel eelmisel nädalal rõhutas, kuidas ükski juht skandaali eest vastutav ei ole ning kõik vajalikud meetmed on juba kasutusele võetud.

775 miljoni euro suurune trahv ja avalikkuse pahameel panid 22 aastat panga juhatuses olnud Timmermansi lõpuks lahkumisavaldust kirjutama, vahendavad Reuters ja Financial Times.

„Arvestades asjaolude tõsidust ja paljude aktsionäride reaktsioone leiame, et kõige õigem oleks võtta vastutus ka juhatuse tasemel,“ ütles panga nõukogu esimees Hans Wijers. Pank tõdes, et aastatel 2010-2016 oli just Timmermans vastutav ING Hollandis toimunud tegevuse eest.

ING pank leppis möödunud nädalal kokku 775 miljoni euro suuruses trahvis pärast seda, kui oli selgunud, et panga kaudu olid erinevad ettevõtted, sealhulgas üks Kariibi mere pesutootja ja Venemaa telekomiettevõte, tegelenud sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuva rahapesu ja altkäemaksu maksmisega.

Vene VimpelCom näiteks maksis Usbekistani presidendi tütrele aastate jooksul 55 miljonit eurot altkäemaksu, üks Curacaosse registreeritud naistepesu tootja jäi vahele arvatava 150 miljoni eurose rahapesuga ning Surinami registreeritud ühemehefirma on saanud süüdistuse 9 miljoni euro suuruses rahapesus.

Hollandi prokuratuur ütles, et pank ei suutnud tagada rahapesuvastaseid meetmeid ega kontrollida pangakontodel käinud liiklust aastatel 2010 kuni 2016.

ING on varem saanud ka USA järelevalveasutuste käest 619 miljoni dollari suuruse trahvi, sest aitas Iraani ja Kuuba ettevõtetel liigutada miljardeid dollareid läbi USA pangandussüsteemi.