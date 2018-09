Soome väikefirmad hakkasid rohkem kartma

Äripäev 11. september 2018, 11:22

Soome kiiresti kasvavate firmade arv on üllatuslikult langusesse pööranud, näitab keskmiste ja väikefirmade baromeeter.

Väikeste ja keskmise suurusega firmade ootused lähiaja arengu kohta on kevadest peale vähikäiku teinud. Muutus on selge, aga siiski püsib nende prognoos suhteliselt optimistlikuna.

Kogu Soome ettevõtetest arvas 37 protsenti, et nende olukord järgmise aasta jooksul paraneb. Keskmiste ja väikefirmade hulgas on see vaade vähem optimistlik. Kui kevadel oli paremat tulevikku ootavate firmade protsent 35, siis viimase baromeetri järgi oli see langenud 27 protsendile.

Soome ettevõtjate liidu peaökonomisti Mika Kuismaneni sõnul on väikeste ja keskmise suuruse firmade ootuses tipp ületatud.