Waldchnep laiendab Narvas tootmist ja suurendab töötajate arvu kolmandiku võrra

Äripäev 11. september 2018, 08:39

Elektrimootorite tootja Waldchnep ja Swedbank sõlmisid lepingu, mis võimaldab rajada Narva linna uue tootmis- ja büroohoone ettevõtte tootmise laiendamiseks.

Investeeringu kogumaksumuseks on enam kui 2 miljonit eurot, millest rohkem kui poole finantseerib Swedbank ning viiendiku ulatuses kasutatakse KredExi tööstuslaenu. Seoses tootmisvõimsuse kasvuga suurendab Waldchnep töötajate arvu kolmandiku võrra ehk kokku saab uues kompleksis tööd kuni 150 idavirulast.

Aare Pihelgas, Waldchnepi omanik ja juhatuse esimees märkis, et 2004. aastast tegutsev ettevõtte kasvab kiiresti. „Toodame elektrimootorite staatoreid ja komplekteerime elektrikilpe. Sealjuures läheb kogu meie toodang praegu ekspordiks. Prognoosid näitavad mahtude kasvamist ning seetõttu tegeleme pidevalt ka uute töötajate otsimise ja koolitamisega. Uut hoonet hakkame ehitama selleks, et pakkuda inimestele kaasaegseid töötingimusi ja viia kogu tootmine kokku ühte hoonesse,“ kommenteeris Pihelgas.

„See, et Waldchnep kolis aastate eest tööjõudu otsides oma tootmise Tallinnast Ida-Virumaale, on väga oluline regionaalse arengu seisukohalt, sest aitab säilitada töökohti väljaspool pealinna,“ ütles Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma. „On rõõm tõdeda, et ka Swedbanki ettevõtete laenuportfellist moodustavad väljapoole Harjumaad suunatud laenud 36%.“