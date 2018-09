Kaubandusettevõtted andsid suvel tööd tuhandetele noortele

Äripäev 12. september 2018, 08:14

Eesti jaekaubandusettevõtetes sai suvel hooajalist tööd enam kui 1500 noort, kellest ligi kümnendik jätkab kas täis- või osalise koormusega tööd ka pärast suvehooaja lõppu.

„Suveabilised olid puhkuste hooajal väga vajalikud ning oodatud ning kaupluse juhtidel on suvetöötajate kohta öelda peamiselt vaid kiidusõnu. Noored olid väga positiivse ellusuhtumisega ja tulid hommikuti tööle hea tujuga,“ ütles Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. „Paljudele noortele oli kaubanduses töötamine ka esimeseks töökogemuseks. Mõned noored ütlesid, et töökogemus avas neile hoopis uue maailma, nende silmaring avardus ja nad hakkasid teenindaja tööd ja üldse kaupluse tööd teise pilguga vaatama.“

Noored töötasid suvel peamiselt kauba väljapanijatena, kuid ka klienditeenindajatena, komplekteerijatena ja teistel ametikohtadel. Peili sõnul leevendavad suvetöötajad oluliselt töökoormust, sest suvi on kaupluste põhitöötajate seas populaarne puhkuseaeg. „Teisest küljest tuleb arvestada, et kuivõrd kõigile uutele töötajatele pakutakse ka põhjalikku väljaõpet, kulub sellele üsna suur osa suvetöötajate tööperioodist. See aga tähendab vähemalt alguses põhitöötajatele veidi lisatööd,“ lisas ta. „Samas tulevad paljud noored järgmisel suvel tagasi ja siis on neil väljaõpe juba läbitud.“

Ligi kümnendik suveperioodiks kaubandusse tööle läinud noortest jätkab tööd ka edaspidi, suur osa neist kooli kõrvalt ja osakoormusega. „Kuna kaubanduses on võimalik töögraafiku tegemisel olla väga paindlik, on see õppivale noorele hea võimalus lisateenistuseks ja töökogemuse omandamiseks,“ lausus Peil. „Hakkajatel ja särasilmsetel töötajatel on võimalik kaubanduses teha kiiret karjääri, nii et suvetööst võib alguse saada hoopis tulevane amet juhtival kohal.“