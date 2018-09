Kaupo Kolsar: ma ei ole ega ole olnudki Tsahkna äripartner

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ehitusettevõtja Kaupo Kolsar teatab, et ta ei ole Anders Tsahkna ja Lee Padriku äripartner, nagu Äripäev tänases kaaneloos kirjutab.

Tänane Äripäev kirjutab, et täpselt samale aadressile, kus tegutseb maksuvõlaga maadelnud ja skandaalse Anders Tsahknaga seotud PJV Hooldusravi haigla, on loodud uus ettevõte – Keila Hooldusravi. Kuigi mõlema omanikud eitavad seoseid ettevõtete vahel, on neil nii mõndagi ühist. Näiteks jookseb mõlema ettevõtte taga olevate inimeste seast läbi Astlanda Ehituse juhatuse esimehe Kaupo Kolsari nimi.

Ettevõtte ümber toimuvast peaksite küsima ettevõttega seotud isikutelt endilt

Kuidas suhtute sellesse, et ettevõttel on olnud makseraskusi?

Ettevõte, kes ei täida lepingupartnerite ees oma kohustusi, on alati ebameeldiv.

Mida arvate sellest, et teie äripartnerid on loonud PJV Hooldusravile n-ö konkureeriva ettevõtte Keila Hooldusravi?

MTG Grupp omab Keilas haiglahoonet, milles on tänaseks täitmata haiglapindu üle 10 000 ruutmeetrit. Minule teadaolevalt on kvaliteetse teenuse pakkujatest Eestis puudus. Kui pooleldi tühjalt seisev hoone saab teotahtelised rentnikud, on see hea nii hoone omanikele, KOVile kui ka teenusevajajatele

Ka teie äripartnerid püüavad teid ja Anders Tsahknat ja Lee Padrikut hooldusravi teenusest välja tõugata?

See teadmine minul puudub, keda saab ettevõte Keila Hooldusravi teenuseturult välja tõugata, sest ei ole kõnealuse teenuse iseloomuga sisuliselt kursis. Teie info, et olen Anders Tsahkna ja Lee Padriku äripartner, ei ole tõene. Ma ei kuulu ega ole kunagi kuulunud teie poolt nimetatud isikutega mitte ühegi ettevõtte ühisesse omanikeringi. Ma ei ole Teie poolt viidatud eeldatava ettevõtte lõplike kasusaajate ringis. Selgituseks märgin, et üks minu ettevõtetest omab üksnes tagatisloovutuse instrumendina ühe konkreetse OÜ osalust.