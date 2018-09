Anders Tsahkna saladuslik konkurent

Ainult tellijale

Täpselt samale aadressile, kus tegutseb maksuvõlaga maadelnud ja skandaalse Anders Tsahknaga seotud PJV Hooldusravi haigla, on loodud uus ettevõte – Keila Hooldusravi. Kuigi mõlema omanikud eitavad seoseid ettevõtete vahel, on neil nii mõndagi ühist.

Ettevõte on end registreerinud ka haigekassa õendusabiteenuse hankele, mille nimel võitlevad Põhja-Eesti õendusabiteenuse pakkujad juba kevadest saati, ent mis juba mitmendat kuud järjest on vaidlustatud ja edasi lükatud. Kas uus ettevõte plaanib ka hankel pakkumise teha, jäi selgusetuks. „Hanke tingimusi on juba palju kordi vaidlustatud ja muudetud ning pakkumiste esitamise tähtaega korduvalt edasi lükatud. Praegu me jälgime asjade käiku,“ ütles Raudsepp.

Keila Hooldusravi hankes osalemine tekitaks küsimuse, kus kavatseb uus ettevõte oma teenust pakkuda. Keila Hooldusraviga samal aadressil asub juba PJV Hooldusravi SA – teada-tuntud ka kui Keila haigla, mis on seotud skandaalse ekspoliitiku ja ettevõtja Anders Tsahknaga.

Võib eeldada, et PJV Hooldusravi tahab ellujäämise nimel ise haiglahoones teenust edasi pakkuda. Nimelt loodab PJV Hooldusravi õendusabiteenuse hankega sel aastal saada haigekassalt senisest suurema lepingu, vastasel juhul kukub ettevõtte saneerimiskava läbi. Kuidas kaks haiglat ühes hoones sama teenust pakuksid? See saaks kõne alla tulla näiteks juhul, kui kaks ettevõtet oleksid sõlminud vastava kokkuleppe.

Kokkuleppeid eitas Raudsepp kaljukindlalt, vastates küsimusele, mis seost on Keila Hooldusravil ja PJV Hooldusravil, et seost ei ole mitte mingisugust ega saagi olema – ei ettevõtete ega ka nende kasusaajate kaudu. „Samuti pole plaani koostööd teha. Keila Hooldusravi omanikering kattub suures osas Keila haigla kinnistut omava ettevõtte MTG Grupp omanikeringiga,“ teatas Raudsepp.

Just siit aga tuleb mängu veel üks seos, mis kahel ettevõttel peale ühise aadressi on. Haigla hoone – kinnistu Pargi 10 Keilas – omanikul MTG Grupil on omakorda kolm omanikku, kellest kaks on ka Keila Hooldusravi omanikud: osaühingud Kristobal, mis kuulub Olaf Hermanile, ja Brehida, mis kuulub Luksemburgis registreeritud ettevõttele Brehida S.A. Kolmas MTG Grupi omanikfirma on osaühing Van Der Gynth, mis kuulub ehitusettevõtjale Kaupo Kolsarile, kes on ühtlasi ka Keila Hooldusravi konkurendi PJV Hooldusravi üks omanikest.

PJV Hooldusravi juhatuse liige ja üks omanik Lee Padrik ütles, et tema ei ole Keila Hooldusravi plaanidega kursis ja seetõttu ei oska kahjuks konkurendi tegemisi ka kommenteerida.

Kuna koostöövõimalust eitasid nii Padrik kui ka Raudsepp, on üks võimalikke stsenaariume see, et uus ettevõte ootab, mil PJV Hooldusravi enam majanduslike raskuste tõttu edasi tegutseda ei suuda. Siis on võimalik Keila Hooldusravil endale kuuluval kinnistul hooldusravi teenust pakkuma hakata. Seda versiooni ei kinnitanud siiski kumbki ettevõte. Lee Padrik lisas, et uus ettevõtte PJV Hooldusravi kuidagi ei survesta.

PJV Hooldusravi majanduslikud raskused

PJV Hooldusravi on olnud juba mõnda aega majanduslikes raskustes. Veel eelmisel kuul oli ettevõtte maksuvõlg pea miljon eurot. Augusti keskel suutis ettevõte viimaks ära maksta üle 650 000 euro, mis tähendab, et võlga on ettevõttel järel veel pisut alla 300 000 euro.

Nii Anders Tsahkna kui ka Lee Padrik on öelnud, et PJV Hooldusravi maksuvõlg on tekkinud sellest, et europrojektiga laiendati oluliselt haigla mahtu, kuid haigekassa ei võimaldanud neile piisavalt suurt lepingut, et mahtu katta. Töötajatele palka maksta on aga vaja, ja nii pole suutnud ettevõte ebapiisava rahastuse tõttu kõiki oma kohustusi korrektselt täita.

Eelmisest aastast on PJV Hooldusravi saneerimisel. Saneerimise lõpptähtaeg on 2022. aasta lõpus. Juulis andis Lee Padrik mõista, et maksuamet on nendega karm ja soovib, et ettevõte maksaks võla korraga ära. Praegu täidab PJV Hooldusravi Padriku sõnul saneerimiskava nõuetekohaselt.

Tsahkna ja Kolsar – vanad tuttavad üheskoos uurimise all

Mees, kelle pärast tekib enim küsimus, kas PJV Hooldusravi ja Keila Hooldusravi vahel on mingi seos, on Anders Tsahkna noorpõlvetuttav Kaupo Kolsar. Möödunud suvel said mõlemad soodustuskelmuse kahtlustuse. Kelmuse kogusummaks on üle 3,9 miljoni euro. Prokuratuuri kinnitusel tõendite kogumine ja asjaolude väljaselgitamine alles käib, mistõttu ei saa nad rohkem kommenteerida.