Kohus: Narva linnajuht ei austa liiklusreegleid

Äripäev 16. september 2018, 17:59

Viru maakohus, kes arutas Narva võimuliidu vaimseks liidriks peetava Aleksei Voronovi kaebust temale liiklusrikkumise eest mõistetud karistuse peale, leidis, et Voronov on siiski süüdi ja et mees kipub üldse liiklusreegleid oma suva järgi täitma, kirjutab Põhjarannik.

Kohtuvaidluse põhjustanud lugu sai alguse mullu jõulupühade eel, 23. detsembril, kui politseipatrull tegi Narvas Puškini, Malmi ja Raja tänava ristmikul vöötraja juures järelevalvet. Korraga märkasid politseinikud, et ülekäigurajal lapsevankriga teed ületanud noor naine pidi seisatama, sest tema ees sõitis üle vöötraja sõiduauto Volkswagen Tuareg. Patrullauto võttis end liiklusrikkujale sappa ning kui auto kinni peeti, selgus, et selle roolis oli Aleksei Voronov ? ASi Narva Vesi tegevjuht ning Narva volikogu liige, keda peetakse üheks linnavõimu võtmeisikuks.

Põhjarannik vahendab, et politsei määras Voronovile 80 euro suuruse rahatrahvi, mis on keskmisest karistusmäärast väiksem, kuid mees ei leppinud sellega ning vaidlustas väärteootsuse kohtus, leides, et tema süü tõendamiseks pole piisavalt tõendeid. Kohus siiski leidis, et tunnistajate ütlustega on Voronovi süü tõendatud.

