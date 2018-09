Vabaerakondlased esitasid uueks juhiks Kaul Nurme

Kaul Nurm reastas Äripäeva palvel ministrid, kes on põllumajandusele parimat ja halvimat teinud.

Vabaerakonna juhatus otsustas, et erakonna üldkoosolekul valitakse parteile uus juhatus, seda soovinud vabaerakondlased esitasid juhikandidaadiks Kaul Nurme.

Vabaerakonna juhatus otsustas 13. septembril 78 erakonnaliikme soovil lülitada 30. septembril Rapla Kultuurikeskuses toimuva erakorralise üldkoosoleku päevakorda erakonna esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjonikomisjoni valimised.

Erakonnaliikmed teatasid täna meediale, et esitavad Vabaerakonna uueks esimehe kandidaadiks Kaul Nurme. Meediale läkitatud teatele on alla kirjutanud Vabaerakonna liikmed Epp Alatalu, Monika Haukanõmm, Kadri Jäätma, Sirje Kiin, Raivo Kokser, Vahur Kollom, Kristo Krumm, Neeme Kuningas, Heli Künnapas, Elo Lutsepp, Märt Läänemets ja Jaanus Ojangu.

Vabaerakondlaste teates seisab lubadus, et erakond osaleb järgmise aasta märtsis toimuvatel riigikogu valimistel täisnimekirjaga ja ministrikandidaadiga igale kohale. Samuti lubatakse Vabaerakond viia ülejärgmisel aastal toimuvatele Euroopa Parlamendi valimistele väärika programmi ja täisnimekirjaga. "Me ei reeda oma seniseid valijaid ja pakume ka oma uutele valijatele võimaluse muuta Eesti ühiskond paremaks," seisab teates. "Kutsume kõiki endiseid Vabaerakonna liikmeid tagasi erakonda. Samuti kutsume uusi liikmeid meie algatusega liituma, et viia Vabaerakonda julgelt edasi."