Eesti äriühing Tallinex OÜ sai USAs hiigeltrahvi

Äripäev 18. september 2018, 13:17

Eestiski loata investeerimisteenuste pakkumises süüdi jäänud soomlastele kuuluv Tallinex sai USAs pealt poole miljoni dollari suuruse trahvi.

USA kohtuotsus kohustab nimetatud ettevõtet tasuma ligi 682 000 dollari suurust trahvi ja hüvitama enam kui kümne miljoni dollari väärtuses kahjusid, teatas finantsinspektsioon.

„Tallinexi juhtum näitab selgesti finantskuritegevuse rahvusvahelist ulatust ja seda, et rikkujad leitakse ning neid karistatakse,“ sõnas Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Finantsinspektsiooni suhtlus USA kolleegidega on tõendiks, kui oluline ja tulemuslik on riigiasutuste piiriülene koostöö.“

Finantsinspektsioon esitas 2014. aastal Tallinex OÜ kohta uurimisasutustele kuriteokaebuse, kuna ettevõte osutas Eestis ilma tegevusloata investeerimisteenuseid. Prokuratuur alustas kriminaalasja, mis lõpetati 2016. aastal kokkuleppemenetluses. Prokuröri oportuniteedimääruse järgi oli süüteokoosseis täidetud.