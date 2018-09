Raadiohommikus: vilepuhujatest, värskest riigieelarvest ja tasuta meditsiinist

Äripäev 18. september 2018, 17:17

Hommikuprogrammis tuleb juttu järgmise aasta riigieelarvest, mis ei näe ette aktsiiside langetamist. Sellest, kuidas valitsuses valmiv eelarve sobib kokku värske majandusprognoosiga, räägib rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd.

10.06–10.15 „Müügiminutid“. Conversion XLi juhataja Viljo Vabrit räägib, mida tähendab turunduses salapärane growth hacking? Kuidas online-müük toetab klassikalist offline-müüki. Küsib Urmas Kamdron.

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Teemaks on intellektuaalse omandi kaitsmine tehnoloogiaettevõtetes. Seda teemat aitasid avada Triniti juristid Maarja Lehemets ja Peeter P. Mõtsküla. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 „Ärikliendid roolis“. Sel nädalal algab Euroopa suurim tarbesõidukite näitus Hannoveris, kuu lõpus toimub Eesti ainus autonäitus Tartus, pärast mida avab uksed Pariisi Motoshow. Mida toob endaga kaasa autonduse tulevik ning kas ajastul, mil aina enam autotootjaid kolib oma toodete tutvustamisega sotsiaalmeediasse, on autonäitustel üldse tulevikku? Veel võetakse saates luubi alla möödunud nädalal Göteborgis toimunud veokijuhtide maailmameistrivõistlus, kus osales ka tänavuse Eesti eelvooru võitja Marek Pilv Aspar-Trans OÜst. Stuudios on veokijuhtide Eesti eelvõistluse peakorraldaja Koit Kolganurm, Autolehe toimetaja Elmar Ots ning Volvo Estonia turundus- ja müügijuht Raili Riiberg. Saatejuht on Tõnu Tramm.

15.00–16.00 „Fookuses“. Hiljuti kiideti ELi tasandil heaks nn Junckeri kava pikendus, mis näeb kogu euroliidus ette 315 miljardi euro suuruse investeerimise VKEdele veel kolmeks aastaks – 2020. aasta lõpuni, kusjuures investeeringud kasvatatakse poolele triljonile eurole. Euroopa investeerimiskavast saab kasu ligikaudu 635 000 ettevõtet üle Euroopa. Kava maht Eestis on juuli seisuga kokku 165 miljonit eurot ja sellega peaks kaasnema üle 1 miljardi euro täiendavaid investeeringuid. Eestis saab Euroopa investeerimiskavast kasu ligikaudu 5200 ettevõtet. Räägime Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kaudu pakutavast rahastamisest lähemalt. Külas on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, Swedbanki äripanganduse osakonnajuhataja Aira Nigul-Lepp ja Gustav/Mattias Cafe OÜ juhatuse liige Rivo Sisas. Saadet juhib Liis Amor.