Saaremaa Incapi juht asub rahvusvahelise grupi eesotsa

Äripäev 18. september 2018, 14:24

Täna kinnitati rahvusvahelise elektroonikatööstuse Incap Corporation juhi kohale Saaremaal tegutseva elektroonikatööstuse Incap Electronics Estonia juht Otto Richard Pukk. Lisaks grupile jääb Pukk juhtima ka Eesti tootmisüksust, teatas ettevõte.

Otto Richard Pukk on juhtinud nii Skandinaavia, Ameerika, Euroopa kui ka Aasia turgudele elektroonikat tootva Incapi rahvusvahelist gruppi juba alates 25. juunist 2018, mil täitis juhi ametikohta avaliku konkursi ajal. Konkursi tulemusel valiti ja kinnitati Pukk täna ametlikult Incap Corporationi juhi kohale.

Grupi juhtimise kõrval jääb Puki fookus tema enda sõnul suuresti ikkagi Eesti tootmise edasiarendamisele Kuressaares. “Kui kogu Euroopa kaardile vaadata, siis tegelikult näeme selgelt, et Eesti jääb peaaegu selle keskmesse ja see on Eesti tööstuse jaoks ekspordi vaates tugev eelis. Oleme logistiliselt lähedal suurtele turgudele – Rootsile, Soomele, Norrale, Saksamaale, Venemaale. Ka meie ärikultuur ja mõtteviis on lihtne ning põhjaeuroopalik, mis on üle maailma kõrgelt hinnatud. Eesti on väike, aga just see on ka meie eeliseks, sest saame kiirelt ja lihtsalt asju ajada ning ka bürokraatiat on selle võrra võrreldes mõne muu riigiga oluliselt vähem.”

Pukk on sündinud 1978. aastal Stockholmis ja omab nii Eesti kui ka Rootsi kodakondsust. Ta on lõpetanud Örebro Ülikooli (1999–2005) ning Stockholmi Ülikooli (1997-2005) majanduskraadiga magistri tasemel. 1996-2003 aastal kuulus Pukk Rootsi veepalli koondisse, oles sealjuures kahekordne Rootsi meister ja autasustatud Rootsi ujumisliidu kõrgeima teenetemärgiga aktiivsetele sportlastele saavutuste eest Rootsi koondises.