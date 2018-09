Danske annetab üle 200 miljoni euro

Ainult tellijale

Äripäev 19. september 2018, 09:45

Danske Bank teatas, et annetab 1,5 miljardit Taani krooni ehk üle 200 miljoni euro, vahendas Reuters.

Varem sel aastal teatas pank, et ei soovi Eesti toimunud rahapesu pealt teenida. Tänases teates seisab, et kuna pank ei suuda selgitada välja täpset summat, kui palju Eesti kaudu raha pesti, on juhatus otsustanud selle üksuse kogutulu aastatest 2007–2015 annetada. See on hinnanguliselt 1,5 miljardit Taani krooni ehk üle 200 miljoni euro. See summa annetatakse iseseisvale fondile, mis asutatakse selleks, et toetada rahvusvahelise finantskuritegevuse vastast võitlust, sealhulgas rahapesu. Raha eest hakata sellist võitlust pidama nii Taanis kui ka Eestis.

Annetus muudab Danske panga selle aasta puhaskasumit. 2018. aastal oli planeeritav kasum 18–20 miljardit Taani krooni, nüüd jääb see 16-17 miljardi Taani krooni vahele, seisis veel teates.

Täna avaldab Danske sisejuurdluse tulemused, Äripäev vahendab uudiseid Taanist.