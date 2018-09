Danske juht astub tagasi

Ainult tellijale

Äripäev 19. september 2018, 09:50

Danske Banki tegevjuht Thomas Borgen teatas oma soovist tagasi astuda.

Borgen jätkab ametis seni, kuni ametisse nimetatakse järgmine juht. "Hoolimata sellest, et välise advokaadibüroo juurdlus jõudis järeldusele, et ma olen oma juriidilisi kohustusi täitnud, usun ma, et kõigile osapooltele on parim, kui ma lahkun,“ sõnas Borgen.

Danske Banki tegevjuht Thomas Borgen teatas täna juhatusele, et soovib ametist tagasi astuda, vahendab Reuters. "On selge, et Danske Bank on rahapesu vastases võitluses Eestis läbi kukkunud."

Reuters kirjutas eelmisel nädalal, et Danske Banki tegevjuht Thomas Borgen keeldus 2013. aastal Danske Eesti haru äri koomale tõmbamast. Nimelt ütles panga ärisuuna juht Borgenile viis aastat tagasi ühel oktoobrikuisel koosolekul, et Eesti haru mitteresidentidest klientide toimingute maht on oluliselt suurem kui konkurentidel, mistõttu tuleks see üle vaadata ja võimalik, et ka vähendada. Borgen vastas selle peale koosolekul, et ta saab aru vajadusest leida kuldne kesktee, kuid ta arutaks teema üle väljaspool koosolekut. Danske uurimisega seotud isik ütles Financial Timesile, et selle lausega otsustas Borgen, et Eesti üksuse äri ei peatata. Danske panga kõneisik vastas Reutersile, et nad ei kommenteeri juhtumit enne, kui uurimistulemused on avalikustatud.

Analüütikud hindasid eile tõenäosust, et Borgen jätkab oma ametis, vaid 33% suuruseks, kirjutab Bloomberg. Danske Banki juhatuse esimehel Ole Andersenil on seevastu paremad väljavaated oma ametis püsida – analüütikud hindavad selle tõenäosust 54% suuruseks.