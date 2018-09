Danske uurib 200 miljardi euro päritolu

Ainult tellijale

Danske panga siseuurimise käigus avastati, et uurida tuleb 15 000 kliendi ülekandeid, mille ülekannete kogumaht ulatub 200 miljardi euroni.

Seda kui palju on neist kahtlasi ülekandeid, pank veel ei tea, kuid praeguseks on alustatud 6200 kõige rohkemate riskiindikaatoritega kliendi uurimisega, kelle andmed on edastatud ka ametivõimudele, teatas Danske Bank börsile.

"Ei ole mingit kahtlust, et probleemid Eesti filiaaliga olid oluliselt suuremad, kui me ootasime siseuurimise alustamise ajal. Uurimise tulemused on näitavad, et Eesti filiaalis toimusid vastuvõetamatud toimingud ning ka seda, et panga kontroll Eesti filiaali üle oli ebapiisav," ütles panga nõukogu esimees Ole Andersen.

Danske tõi uuringu kokkuvõttes välja, et kahtlased ülekanded Eesti filiaalis said võimalikuks ainult seetõttu, et panga järelevalve- ja kontrollsüsteemid olid puudulikud, et sellisel hulgal mitteresidentide kontosid, nagu perioodil 2007-2015 Eestis peeti, ei oleks pangal tohtinud kunagi olla ega lasta sellisel hulgal ülekannetel sündida.

Ühtekokku kuulus mitteresidentidest klientidest porfelli 10 000 klienti, kuid koos mitteresidentidest klientide "omadustega" klientidega tõusis see arv 15 000, kes olid teinud 9,5 miljonit ülekannet. Kõigi ülekannete kogumaht ongi 200 miljardit eurot.