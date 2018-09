Automüüjatel on põhjust positsiooni pärast karta

Ainult ühte kaubamärki müüvatel diileritel on põhjust karta oma positsiooni pärast, selgub Äripäeva koostatud valdkonna konkurentsiraportist.

Amservi Grupi tegevdirektori Rene Vareku sõnul on konsolideerumist ja üleostmist viimaste aastate jooksul olnud ning kindlasti see ka jätkub. „Samas soovivad autotehased omada enda automargile fookust ning igasugusel konsolideerumisel on piirid,“ kommenteeris ta.

Värskelt tuli avalikuks info, et kinnisvara-, auto- ja hulgikaubanduskontsern Eesti Talleks laiendab haaret kohalikul autoturul ja ostab Nissani edasimüüja Fakto Auto. Talleks tahab oma portfellis müüdavate automarkide valikut suurendada, samas kui müüja tahab autoärist väljuda, selgus konkurentsiametile esitatud koondumisteatest. Talleksile kuulub juba näiteks City Motors AS, mis müüb edasi Renault ja Dacia sõiduautosid.

Konkurentsiraport annab ülevaate valdkonna trendidest ja pakub erinevate näitajate põhjal moodustatud edetabeleid. Nii saab kiirelt analüüsida, kus on kellegi tugevused-nõrkused ja kuidas enda ettevõtte positsioon teistega võrdluses paistab. Raporti valimis on 266 ettevõtet.

Eelmisel aastal ostis Inchcape Motors Estonia neli United Motorsi müügiesindust, millega sooviti suurendada esinduste arvu ja territoriaalset katvust Eestis ning laiendada Eestis esindatavate automarkide valikut. Nemad lõpetasid valdkonna ainukeste ettevõtetena eelmise aasta ka kahjumis. Suurima kahjumiga tõusis esile Inchcape Motors Estonia OÜ, mille kahjum ulatus pea 1,5 miljoni euroni. Kahjum tekkis peamiselt seoses United Motors AS äritegevuse ostuga Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel.

KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger tõi konolideerumise külje pealt häid näiteid, kus suurima käibe kasvu ja kasumi saavad need diilerid, kes haldavad korraga mitut brändi – nagu näiteks Silberauto ja Amserv. „Ka on mootorsõidukite jaemüügiturul näha nn vertikaalset integratsiooni ehk edukamad on need kaubamärgid, mille maaletooja ja edasimüügiõigused on sama ettevõtte käest (Silberauto). Ning kolmandaks, edukamad on alati need, kes omavad müügivõrgustikku mitmes riigis (Silberauto ja Toyota Baltic).“

Toigeri sõnul võib julgelt väita, et ühe kaubamärgi jaemüügile spetsialiseerunud diileritel on põhjust karta oma positsiooni nõrgenemise pärast. „Arvestades suurte ja integreeritud müügistruktuuride suhtelist edukust, on tõenäoline turu konsolideerumise jätkumine,“ rääkis Toiger. Ta lisas, et võib eeldada, et lisaks Inchcapele otsivad Baltikumi turul oma kohta teisedki suured mootorsõidukite diilerid. „Peamised üleostmise kandidaadid ühte kaubamärki omavad jaemüüjad.“

