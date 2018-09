Walmart lõpetab Balti riike solvanud särkide müügi

Walmart korjab Nõukogude Liidu sümboolikat kandvad särgid müügist ära, teatas Leedu valitsus teisipäeval.

Särkide müügist eelmaldamist nõudsid eelmisel kuul Balti riigid, vahendas toona CNBC. Nõukogude Liidu sümboolikaga seostuvad koletud kuriteod, kirjutas Leedu saadik USAs, Rolandas Krisciunas, kes läkitas pöördumise Walmartile. “Kui Nõukogude Liit Leedu okupeeris, tapeti, saadeti eksiili, piinati, vägistati sadu tuhandeid meie elanikke,” seisis saadiku kirjas. Krisciunase hinnangul ei mõelnud Walmart kaubavalikut läbi, aga nüüd, kui sellele on tähelepanu juhitud, tuleks särgid silmapilkselt müügist maha võtta.

Nüüd teatas Leedu välisminister, et on saanud kaubandusketilt kinnituse selle kohta, et tooted korjatakse müügilt ära, vahendab BBC.

Teadaolevalt saadeti Eestist, Lätist ja Leedust Walmarti ka ühispöördumine, kus seisis, et poekett ei austa miljoneid inimesi, kes langesid Nõukogude Liidu võimu ohvriks, ning see avaldab väga suurt pettumust.