Raadiohommikus: riigi plaanist pool palgast kinni maksta

Äripäev 20. september 2018, 17:42

Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri Sten Andreas Ehrlich https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180920/NEWS/180929962/AR/0/AR-180929962.jpg

Sotsiaalministeerium teatas neljapäeval plaanist hakata Ida- ja Kagu-Eestis toetama uute töökohtade loomist selliselt, et makstakse tööandjale kinni 50% palgakulust. Mis selle eesmärk on, mis see kaasa toob ja mida arvavad sellest ettevõtjad, lahkame hommikuprogrammis koos sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri Sten Andreas Ehrlichiga.

Samuti tuleb stuudiosse külla Coop Eesti Keskühistu juhatuseesimees Jaanus Vihand, kellega räägime Eesti esimestest innovatiivsetest toidukappidest. Stuudios on Ken Rohelan ja Eliisa Matsalu. Päev jätkub nelja saatega: