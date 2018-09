Riik plaanib kinni maksta poole Ida- ja Kagu-Eesti töötajate palgast

Ainult tellijale

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele Ida-Virumaale ning Kagu-Eestisse uute töökohtade loomise toetuse tingimused, teatas ministeerium.

Tööandjale hüvitatakse osaliselt töötaja palgakulud ehk 50% töötaja töötasust, ülempiiriga kahekordne töötasu alammäär. Tööle tuleb võtta töötu, kes eelnevalt on olnud tööta üle kuue kuu ning on arvel Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas. Tööandjat toetatakse ka uute töötajate oskuste arendamisel, hüvitades vajadusel iga värvatud töötaja koolituskuludest kuni 2500 eurot.

Töökoha loomise toetust on kavas maksta tööandjatele, kes loovad kahe kuu jooksul vähemalt viis töökohta. Et soodustada eelkõige töökohtade loomist, mille panus piirkondade majandusarengusse oleks suurem, toetatakse ainult neid töökohti, kus makstav töötasu on vähemalt poolteistkordne alampalk, mis 2018. aastal on 750 eurot.

Sikkut: miinimumpalgaga kohad on välistatud

„Kuigi Eestis on praegu tööjõupuudus, on Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal paljud inimesed tööta,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Toetuse eesmärk on motiveerida tööandjaid looma töökohti just Ida-Virumaale ja Kagu-Eestisse, kus veel on kasutamata tööjõudu. Peale asukoha on tööandja ja tööotsija kokku viimisel sagedaseks takistuseks kõrgemad ootused – tööandjal töötaja oskustele ning töötajal saadavale palgale. Et töökohtade loomine ei jääks selle taha, kuulub meetme juurde töötaja koolituskulude hüvitamine ning välistatud on miinimumpalgaga töökohad“.

Töötukassa viimastel, augustikuu andmetel oli registreeritud töötus Ida-Virumaal 8,4%, Valgamaal 8,5%, Võrumaal 7,6% ja Põlvamaal 6,6%. Eestis keskmiselt oli registreeritud töötus 4,6%.

Kokku peaks tekkima ligi 360 uut töökohta

Piirkondliku töökoha loomise toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetust saab taotleda järgmise aasta algusest kuni 2021. aasta lõpuni. Meetme kogukulu kolme aasta jooksul on ca 1,48 miljonit eurot. Kokku on toetatakse sel ajal ligikaudu 360 töökoha loomist. Tulevikus on plaanis kõrgema töötusega piirkondi toetavate tööturumeetmetega jätkata, kohandades tingimusi ja sihtpiirkondi vastavalt muutustele tööturul.

Eraldi tööturumeetmeid struktuursete probleemidega piirkondadele seni püsivalt osutatud ei ole, kuid töötukassa pakkus Ida-Virumaal piirkondlikke kriisimeetmeid seoses 2015. ja 2016. aasta suurkoondamistega. Alates 2016.a maist kuni 2017.a lõpuni sai Ida-Virumaal taotleda täiendava teenusena töökohtade loomise toetust. Kokku loodi toetusega 645 töökohta 17 ettevõttes. Piirkondlik töökoha loomise toetus tugineb Ida-Virumaa töökoha loomise toetuse kogemusele.