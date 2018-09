Riik investeerib pea miljard eurot

Äripäev 26. september 2018, 15:16

988 miljonit eurot ehk 9 protsenti riigieelarvest kulub tuleval aastal investeeringutele, pea kaks kolmandiku sellest läheb betooni, s.t teedesse ja kinnisvarasse, selgub valitsuses värskelt kokkulepitud eelarvest.

Suuremad varem otsustatud ja eelolevatel aastatel valmivad riigiasutuste ja muu keskvalitsuse investeeringud on Pärnu politsei ja päästeameti ühishoone, Sillamäe ühishoone, Rüütelkonna hoone ning Rahukohtu 1 ja 2 hooned Toompeal, Eesti Vabariigi suursaatkond Moskvas, Kääriku spordikeskus, Riigikohtu hoonete renoveerimine Tartus Toomemäel ja Eesti Vabariigi suursaatkond Washingtonis.

Pool sellest miljardist tuleb omakorda Euroopa Liidust ja muudest välisvahenditest, selle raha eest ehitatakse koolimaju, remonditakse kortermaju, ehitatakse perearstikeskuseid ja toetatakse transporti. Samas mööndakse, et pisut problemaatiliseks on osutunud nii ehitushindade tõus kui haldusreform, aga investeeringute vähendamist lähiaastatel igatahes plaanis ei ole.

Rahandusministri sihtotstarbelisest reservist on planeeritud Eesti Rahvusringhäälingu telestuudiote kavandamine ja projekteerimine ning Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiivi projekteerimine. Täiendavad summad on planeeritud Kultuuriministeeriumi sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute hoonete remondiks. Samuti on varasemalt otsustatud Kaunite Kunstide Kooli projekteerimine Tallinnas Pärnu maanteel.

Koolivõrku investeeritakse tuleval aastal üle 30 miljoni euro, kaitseministeeriumi hooned ja rajatised võtavad ka kuskil 50 miljonit eurot ning samas suuruses kulub tervishoiusüsteemi investeeringuteks. Idapiiri tarbeks pannakse kõrvale 11 miljonit eurot ning veevõrku kulub 16 miljonit. Kõige suuremad eelarveread kuuluvad maaelu arengukavale – 59 miljonit – ja riigimaanteede remondi koondprojektile – 123 miljonit eurot.