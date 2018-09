Loomeliidud nõuavad riigi käest miljoneid

Äripäev 26. september 2018, 08:59

Eesti loomeinimesi esindavad liidud nõuavad kohtus riigi käest 38 miljonit eurot, mis nende hinnangul on jäänud kassetitasudelt laekumata, sest nimekiri toodetest, mille müügi põhjal neid tasusid arvestatakse on jäänud aastaid uuendamata.

"Valitsuse poolt pakutud võimalus koguda tasu helikassett-makkidega tehtud salvestuse eest, on tegelikult sama kui saarte vahel sõitvatel praamidel oleks autopileti müümise asemel lubatud võtta tasu ainult hoburakenditelt,” ironiseeris Eesti Esitajate Liidu juhatuse liige Tanel Padar liitude pressiteates.

Loomeinimeste õigust hüvitisele on kinnitanud Riigikohus 2016. aasta otsusega, mis tõdes, et Eesti valitsuse tegevusetus Euroopa Liidu direktiivis nõutud õiglase tasu tagamisel on õigusvastane. Probleem on kestnud aastast 2006 ning lahendust ei ole tänini.

38 miljonit eurot on juba märkimisväärselt suurem summa, kui 800 000 eurot, mida liidud riigi käest viimati hagesid. Aasta algul jõustunud otsusega saadi siis lõpuks 80 000 eurot.